Скрытые дефекты Renault Duster, которые дорого обойдутся владельцу

Хоть Duster и автомобиль с несущим кузовом, а в приводе колес стоит муфта, многие называют его внедорожником. Причем небезосновательно, ведь машина славится своей выносливостью. Хозяева часто гоняют свои автомобили «и в хвост и в гриву». Понятно, что за время эксплуатации у модели проявлялись слабые места, которые могут доставить много неприятностей следующему владельцу. При продаже они тщательно маскируются, или же продавец о них просто не говорит. Разберемся, какие скрытые неприятности может таить в себе «бэушный» Duster.

Кузов

Если вы пришли осматривать автомобиль в чистый и сухой бокс, это хорошо. Но имейте ввиду, что искусственный неоновый свет скрывает все дефекты лакокрасочного покрытия и следы кузовного ремонта. Так что лучше проводить осмотр на улице. Сразу стоит обратить внимание на величину зазоров между кузовными деталями. К тому же, разные элементы кузова не должны отличаться по цвету.

В гараже будет невозможно определить, потеют ли у машины фары. А ведь это настоящая проблема дорестайлинговых «Дастеров». Нередко из-за этого перегорают лампы.