Скрытые дефекты Renault Duster, которые дорого обойдутся владельцу

Франко-русскиий бюджетный кроссовер Renault Duster выпускают в Москве с 2011 года, и за это время он стал очень популярным среди наших покупателей. Но слабых мест у автомобиля достаточно. Даже более, чем. Портал «АвтоВзгляд» расскажет о скрытых проблемах, которыми щеголяют подержанные экземпляры.
Виктор Васильев

Хоть Duster и автомобиль с несущим кузовом, а в приводе колес стоит муфта, многие называют его внедорожником. Причем небезосновательно, ведь машина славится своей выносливостью. Хозяева часто гоняют свои автомобили «и в хвост и в гриву». Понятно, что за время эксплуатации у модели проявлялись слабые места, которые могут доставить много неприятностей следующему владельцу. При продаже они тщательно маскируются, или же продавец о них просто не говорит. Разберемся, какие скрытые неприятности может таить в себе «бэушный» Duster.

Кузов

Если вы пришли осматривать автомобиль в чистый и сухой бокс, это хорошо. Но имейте ввиду, что искусственный неоновый свет скрывает все дефекты лакокрасочного покрытия и следы кузовного ремонта. Так что лучше проводить осмотр на улице. Сразу стоит обратить внимание на величину зазоров между кузовными деталями. К тому же, разные элементы кузова не должны отличаться по цвету.

В гараже будет невозможно определить, потеют ли у машины фары. А ведь это настоящая проблема дорестайлинговых «Дастеров». Нередко из-за этого перегорают лампы.

Учтите, что лакокрасочное покрытие кроссовера слабое, потому на нем быстро образуются сколы и царапины, а серебристые накладки со временем «облезают». Все эти потенциальные проблемы продавцы стараются переложить на плечи покупателей. Поэтому если продавец говорит о дешевизне кузовного ремонта, не стоит верить ему на слово. Скажем, покраска переднего крыла Duster стоит 7000 ₽. Столько же придется отдать и за передний бампер.

Если автомобиль часто выезжал на бездорожье, значит нужно внимательно осмотреть его днище на предмет нарушения целостности защитного покрытия. Если нашли глубокие царапины до металла — это повод для торга. Ведь «антикорить» машину все равно придется. И уже за свой счет. В этом случае лучше доверить работу не официальному сервису, а специализированному. Там знают, как очистить от грязи и обработать все скрытые полости кузова. А «официалы» могут просто кисточкой помазать, и на этом успокоиться.

Двигатель

Дизельный мотор Renault 1.5 dCi может подкинуть неприятный сюрприз. Его топливная аппаратура чувствительна к качеству солярки, а она у нас не всегда соответствует требованиям. Если на машине стоят пьезоэлектрические форсунки фирмы Delphi — это еще один повод для торга с продавцом. Обычно они не выхаживают и 10 000 км.

Бензиновые моторы Renault объемом 1.6 л более надежны, но у дорестайлинговых машин нередки проблемы с холодным пуском. Причина — некорректная прошивка блоков управления. Производитель оперативно выпустил обновленную прошивку, и дилеры бесплатно устанавливали ее при очередном ТО.

При осмотре подержанного Duster обязательно заведите мотор, прогрейте его до рабочей температуры, и посмотрите, какой дым идет из выхлопной трубы. Цвет выхлопа может много рассказать о состоянии агрегата, даже без диагностики.

Черный или темно-серый дым говорит о неправильном соотношении топливовоздушной смеси. Это касается и бензиновых, и дизельных моторов.

Сизый цвет выхлопа скажет, что бензиновый двигатель активно «ест» масло, а густой дым означает, что в цилиндро-поршневую группу попадает антифриз. Конечно, не без исключений, но все же…

Трансмиссия

Работу коробки передач можно проверить только на ходу. Если при переключении «автомата» ощущаются рывки, это первый признак проблем в агрегате. Так приходит срок соленоидам, которые управляют давлением в гидросистеме «автомата». Ремонтники обычно меняют оба соленоида, чтобы не вскрывать агрегат дважды. Работа и запчасти обойдутся в 7000−10 000 ₽

Учтите и такой факт, что модуль управления «автоматом» и жгут его проводки расположены прямо за левым крылом. Один удар и «мозги» автоматической трансмиссии нужно будет менять. Ремонт обойдется примерно в 13 000 ₽.

Подвеска

Имейте ввиду, что шаровые опоры и передние сайлент-блоки на Duster идут только в сборе с рычагом. А это увеличивает стоимость замены деталей. Можно попытаться найти неоригинальные сайлент-блоки, но у них так называемая горячая посадка, и без специального оборудования и навыков сервисменов их не перепресовать. Так что сэкономить не получиться.

В целом, Renault Duster — надежный автомобиль, но у каждой машины есть слабые места. Их надо знать, чтобы потом не тратить свои деньги и время на «мытарства» по сервисам.

дешевые машины, бюджетные авто, подержанные авто, кроссоверы
21 августа 2019
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