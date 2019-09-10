В России подскочили цены на KIA Picanto в шестой раз подряд

Теперь компактный хетчбэк в базовой версии Classic с 1-литровым мотором мощностью 67 л. с. и «механикой» обойдется в 684 900 рублей. Вариант, заряженный более мощным 1,2-литровым 84-сильным силовым агрегатом и «автоматом», стоит 784 900 «деревянных». А самая дорогая комплектация GT Line с тем же двигателем оценена в 989 900.

Это уже шестое повышение цен на KIA Picanto с начала года, о чем сообщает издание «Цена Авто». Последний раз стоимость менялась в июле, когда компактный хетчбэк «потяжелел» на те же 10 000 рублей.

Всего с января по август на российском рынке корейцам удалось реализовать 148 947 автомобилей марки KIA, что соотвествует показателю за аналогичный период 2018 года.