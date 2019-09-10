Как ездили по Ленинградскому шоссе 100 лет назад

Идея связать обе столицы главной «Государевой дорогой», пришла в голову Петру I сразу после строительства Санкт-Петербурга. В 1711 году он велел создать проект «всесезонного гужевого тракта Петербург—Москва, который должен представлять собой 'прямолинейный першпективный путь». В те времена Первопрестольную, Тверь и Новгород уже связывала почтовая дорога, но первый русский император задумал «выпрямить» старое направление и проложить максимально прямой тракт между двумя столицами, минуя Новгород.

Першпективный путь

Казны на столь дорогую затею не хватало, поэтому государь ввел натуральную повинность, согласно которой к работам привлекались все жители деревень, расположенных вдоль пути в зоне пятидесяти верст по обеим сторонам.

Главным стройматериалом было дерево, которое рубили тут же на месте. Первое дорожное покрытие Государевой дороги представляло собой мощеное бревнами полотно, которые фиксировались к земле специальными кольями по бокам и в середине. Сверху дерево покрывалось утрамбованными связками хвороста и засыпалось песком.