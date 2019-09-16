Где продаются самые дешевые подержанные машины в России

Эксперты отмечают: чем ниже благосостояние жителей региона, тем там доступнее автомобили с пробегом. Лидирует в этом рейтинге Курганская область, где зафиксирована самая выгодная средняя цена подержанной машины — всего 313 200 рублей.

В Республике Алтай также выгодно покупать «вторичку», так как средняя стоимость авто там чуть выше 313 400 «деревянных». Третье место занимает Новгородская область с показателем 336 100 рублей. В пятерку также вошли Псковская область (339 200 ₽) и Кабардино-Балкария (343 300 ₽).

Также определены регионы России, где наоборот выгоднее избавляться от подержанных машин в связи с их максимальной стоиомостью перепродажи. Первая позиция оказалась у Сахалинской области, где средняя цена на «бэушное» авто составляет 725 100 рублей.

На втором месте расположилась Москва и Подмосковье — около 700 000 рублей. Третья позиция у Приморского края с показателем 645 400 «деревянных».

Замыкают пятерку Чукотский автономный округ, где средний ценник на вторичном авторынке составляет 627 300 рублей и Санкт-Петербург с Ленинградской областью — 601 400 целковых за авто с пробегом.