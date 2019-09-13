Кто виноват, когда при разъезде два авто снесли друг другу боковые зеркала

Так, если выяснится, что один из автомобилей перед разъездом в узком месте остановился, а другой продолжал движение и, пытаясь протиснуться в щелку, задел соседнее авто боковым зеркалом, то виновным обязательно признают того, кто ехал. Пункт 10.1 ПДД гласит, что при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

И когда участники движения «поцеловались» зеркалами на дороге с разделительной линией разметки, определить виновного также не составит труда. Им признают того, кто в момент столкновения оказался на встречной полосе. Причем не столь важно, что его побудило туда заехать — припаркованные справа автомобили, открытый люк или перебегавший дорогу ребенок — в любом случае вина ляжет на него.