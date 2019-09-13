Кто виноват, когда при разъезде два авто снесли друг другу боковые зеркала

На запруженных улицах и переулках крупных мегаполисов мелкие ДТП, в которых страдают боковые зеркала машин, уже давно стали массовым явлением. А вот кого признают виновным в подобном инциденте, зависит от многих факторов. Каких именно, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Так, если выяснится, что один из автомобилей перед разъездом в узком месте остановился, а другой продолжал движение и, пытаясь протиснуться в щелку, задел соседнее авто боковым зеркалом, то виновным обязательно признают того, кто ехал. Пункт 10.1 ПДД гласит, что при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
И когда участники движения «поцеловались» зеркалами на дороге с разделительной линией разметки, определить виновного также не составит труда. Им признают того, кто в момент столкновения оказался на встречной полосе. Причем не столь важно, что его побудило туда заехать — припаркованные справа автомобили, открытый люк или перебегавший дорогу ребенок — в любом случае вина ляжет на него.
В ситуации, когда оба автомобиля столкнулись «ушами» на узкой дороге без разделительной линии, участникам ДТП или сотрудникам дорожной полиции придется замерять ширину проезжей части и делить ее пополам. Согласно пункту 9.1 Правил, стороной, предназначенной для встречного движения на двусторонних дорогах без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева. Кто в этом случае сильнее вылез на «встречку», того и признают виновным.
А что, если результаты замеров оказались одинаковыми у обеих машин, и в момент столкновения они занимали равную долю проезжей части? Все очень просто: вину в ДТП признают обоюдной.
Похожая ситуация случается на дорогах с разметкой, когда боковые зеркала встречных автомобилей сталкиваются точь-в-точь над разделительной линией, хотя каждый из них движется по своей полосе. И здесь вина ложится на обоих водителей, так как, согласно вышеуказанному пнкту 10.1, при возникновении опасности для движения водитель должен остановиться и тем самым избежать аварии.