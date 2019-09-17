Какие новые автомобили снова подрожали в России

Ценник поднялся на субкомпактный хетчбэк KIA Picanto. «Малыш» получил прибавку в 10 000 рублей — вне зависимости от комплектации. Отныне покупка этого авто в базе с 67-сильным мотором объемом 1 л и «механикой» выльется в 684 900.

Более внушительный рост цен коснулся большого внедорожника Infiniti QX80. Премиальный «вездеход» тоже подорожал во всех версиях на 100 000 — 150 000 рублей. Теперь модель с минимальным списком оснащения оценивается в 4 890 000 «целковых».

У «паркетника» из Поднебесной Geely Emgrand X7 ценник подскочил на 35 000 и лишь в топовом варианте. Так что стать владельцев этого кроссовера в младшей комплектации, как и прежде, можно за 1 004 900 рублей. В «максималке» же авто обойдется в 1 329 990.

Зато Toyota RAV4, ждущий смены поколения в России, наоборот — стал доступнее на 80 000 рублей, но лишь в старшем варианте «Престиж Safety». Такой кроссовер можно заполучить за 2 101 000 «деревянных».

Напомним, что представленный весной прошлого года RAV4 пятой генерации недавно получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для отечественного рынка и готовится выйти в продажу.