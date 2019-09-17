Зачем грузовикам нужны колеса, которые не касаются земли

На самом деле подъемная ось, или по другому «ленивец», решает в современных грузовиках сразу несколько задач. Но прежде стоит сказать, что это полноценная ось с пневматическими рессорами и тормозной системой. Вот только путать ее с «мостом» не стоит — «ленивец» пассивен, и не имеет какого-либо привода.

Пожалуй, главный плюс подвесной оси — увеличение допустимой грузоподъемности самого тягача либо полуприцепа, где она установлена. Например, при допустимой общей нагрузке на одну ось полуприцепа — в зависимости от подвески — 7—7,5 тонн, наличие «ленивца» существенно прибавляет фуре эффективности.

Согласитесь: одно дело, когда при двух осях на телеге их общая нагрузка не должна превышать 14 тонн, и совсем другое, когда свыше двадцати. Ко всему прочему, дополнительные колеса уменьшают нагрузку на ведущий мост, на ходовую часть в целом, снижает разрушительное влияние на дорожное покрытие, и с ней фура, разумеется, при правильном распределении груза, более устойчива на ходу.

При этом, говоря о максимально допустимой нагрузке, стоит принимать во внимание не только вышеуказанные параметры, но и расстояние между осями, которое может повлиять, как на снижение показателя допустимой нагрузки на одну ось, так и на повышение.