Зачем грузовикам нужны колеса, которые не касаются земли

Trucknews.com
Путешествуя на автомобиле по стране, довольно часто можно встретить на дорогах грузовые автомобили, на раме или прицепе которых из двух-трех осей одна находится в подвешенном состоянии и не соприкасается с дорожным полотном. Справедливый вопрос: для чего это нужно?
Ефим Розкин

На самом деле подъемная ось, или по другому «ленивец», решает в современных грузовиках сразу несколько задач. Но прежде стоит сказать, что это полноценная ось с пневматическими рессорами и тормозной системой. Вот только путать ее с «мостом» не стоит — «ленивец» пассивен, и не имеет какого-либо привода.

Пожалуй, главный плюс подвесной оси — увеличение допустимой грузоподъемности самого тягача либо полуприцепа, где она установлена. Например, при допустимой общей нагрузке на одну ось полуприцепа — в зависимости от подвески — 7—7,5 тонн, наличие «ленивца» существенно прибавляет фуре эффективности.

Согласитесь: одно дело, когда при двух осях на телеге их общая нагрузка не должна превышать 14 тонн, и совсем другое, когда свыше двадцати. Ко всему прочему, дополнительные колеса уменьшают нагрузку на ведущий мост, на ходовую часть в целом, снижает разрушительное влияние на дорожное покрытие, и с ней фура, разумеется, при правильном распределении груза, более устойчива на ходу.

При этом, говоря о максимально допустимой нагрузке, стоит принимать во внимание не только вышеуказанные параметры, но и расстояние между осями, которое может повлиять, как на снижение показателя допустимой нагрузки на одну ось, так и на повышение.

В зависимости от грузовика и степени загрузки, ось опускается автоматически, либо ее активирует водитель. Для этого в кабине есть специальная кнопка, а на самом прицепе — отдельная панель управления.

Когда тягач налегке, она втягивается, и тогда снижается сопротивление качению, а следовательно, и расход топлива, и износ резины, и выбросы CO2 в атмосферу. Также грузовик с поднятой осью заметно лучше управляется и маневрирует. Да и у водителя тягача, помимо традиционных запасок, всегда есть две дополнительных.

Экономическая выгода наличия дополнительной оси тоже очевидна. Она вытекает из увеличения грузоподъемности «фуры». Да, такие грузовики стоят дороже обычных. Но с другой стороны, чтобы перевезти больше грузов, водителю не нужно рисковать здоровьем, жизнью и деньгами, которых придется отдать немало на штрафы в случае обнаружения перегрузки на постах контрольного взвешивания.

Так, согласно ст. 12.21.1. КоАП РФ, «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» с превышением допустимых габаритов транспортного средства влечет наложение административного штрафа в размере до 1500 рублей, а на должностных лиц, ответственных за перевозку, — в десять раз больше. Но хуже всего подобное нарушение отразится на юридических лицах, которым грозит до 150 000 рублей штрафа.

большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
17 сентября 2019
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