Корейцы опять подняли цены на Hyundai Creta

Начальную версию Start изменение цен не коснулось — она все так же стоит 957 000 рублей. Прежние прайс-листы остались и у лимитированной серии Rock Edition, продажи которой стартовали в начале сентября. Две модификации с передним и полным приводом все также стоят 1 405 000 и 1 485 000 соответственно.

Переднеприводный кроссовер в комплектации Active с двигателем 1,6 л. (123 л. с.), который работает в паре с механической коробкой передач, предлагается теперь за 1 013 000 рублей. Тот же вариант с «автоматом» обойдется на 50 000 дороже — 1 063 000 рублей, а полноприводный аналог доступен за 1 093 000 «деревянных».

Топоповая версия Travel со 149-сильным мотором объемом 2 л и полным приводом подорожала до 1 360 000 рублей. Как сообщает издание «Цена Авто», последнее изменение цен на Hyundai Creta состоялось в феврале этого года.