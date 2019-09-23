Корейцы опять подняли цены на Hyundai Creta

Фото Hyundai
Корейский производитель опубликовал свежий прейскурант на самый популярный компактный кроссовер 2020 модельного года. Hyundai Creta c обновленным списком опций подорожал на 25 000 рублей, то есть на 2,2% относительно прежних цен.
Иван Флягин

Начальную версию Start изменение цен не коснулось — она все так же стоит 957 000 рублей. Прежние прайс-листы остались и у лимитированной серии Rock Edition, продажи которой стартовали в начале сентября. Две модификации с передним и полным приводом все также стоят 1 405 000 и 1 485 000 соответственно.

Переднеприводный кроссовер в комплектации Active с двигателем 1,6 л. (123 л. с.), который работает в паре с механической коробкой передач, предлагается теперь за 1 013 000 рублей. Тот же вариант с «автоматом» обойдется на 50 000 дороже — 1 063 000 рублей, а полноприводный аналог доступен за 1 093 000 «деревянных».

Топоповая версия Travel со 149-сильным мотором объемом 2 л и полным приводом подорожала до 1 360 000 рублей. Как сообщает издание «Цена Авто», последнее изменение цен на Hyundai Creta состоялось в феврале этого года.

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23 сентября 2019
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