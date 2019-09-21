Нехитрые способы, как расположить к себе сотрудника ГИБДД

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Так уж повелось, что встречи с сотрудниками ГИБДД большинству водителей ничего хорошего не предвещают. Даже если речь не идет о нарушении ПДД, многие граждане все равно ждут от стражей порядка какого-то подвоха, поэтому в любом случае после разговоров с ними остается не самый приятный осадок. Но все же как общение с полицейскими можно сделать позитивным, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Больше всего шансов на позитивный диалог с гаишником у тех, кто не нарушал ПДД. А уж если и случился такой грешок, то лучше сразу чистосердечно раскаяться и убедить в этом стража порядка. Авось смилуется и отпустит с миром.

Кроме того, тот водитель, кто сам по себе человек добрый, беззлобный и заряженный на позитив, обязательно настроит на ту же волну окружающих, в отличие от мрачных, пессимистичных и всем недовольных натур. Нелицемерная доброжелательность к людям — залог успеха в любом общении. Во все времена знаком элементарного уважения к человеку оставались вежливость, любезность и душевная теплота. Кем бы ни был человек по статусу, какую бы должность не занимал, а, главное — как бы плохо мы к нему не относились в душе.

Так уж сложилось, что многие из водителей, мягко говоря, питают к гаишникам искреннее недоверие и подозрительность, но сложившиеся стереотипы нельзя применять к первому встречному сотруднику, о котором вы абсолютно ничего не знаете. Каждый человек прежде всего заслуживает уважения и вежливости. В обратном случае — мира не будет.

Даже если ваши кратковременные встречи с инспектором ДПС полностью регламентированы ПДД, кодексами и приказами, все равно это остается человеческим общением, где всегда найдется место для деликатности либо для циничного равнодушия. Но самое главное, что позитивный и доброжелательный настрой почти всегда заставит даже самого агрессивного собеседника изменить свой тон на более мягкий и сдержанный.

Причем для этого перед должностным лицом вовсе не следует лебезить и пресмыкаться. Хороший психолог, коими являются большинство опытных сотрудников ГИБДД, всегда определит, где фальшь, а где искренность.

Кроме того, большинство людей на планете сближает язык юмора, который способен мгновенно разрядить обстановку, отвлечь и «перезагрузить» уставшего и самого сурового служащего. Так что добрая улыбка к месту и легкая уместная шутка всегда снизят градус серьезности и растопят холод в диалоге.

Конечно, все люди разные и в плане остроумия не все держаться на одной волне, но в любом случае юмор не должен быть пошлым и злым, иначе эффект может быть обратным. А вот если водитель проявит здоровую и искреннюю самоиронию, то обычно это срабатывает всегда «на ура». Главное быть честным и держать себя в рамках закона и этики.

дорога, трасса, ГИБДД
21 сентября 2019
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