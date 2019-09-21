Нехитрые способы, как расположить к себе сотрудника ГИБДД

Больше всего шансов на позитивный диалог с гаишником у тех, кто не нарушал ПДД. А уж если и случился такой грешок, то лучше сразу чистосердечно раскаяться и убедить в этом стража порядка. Авось смилуется и отпустит с миром.

Кроме того, тот водитель, кто сам по себе человек добрый, беззлобный и заряженный на позитив, обязательно настроит на ту же волну окружающих, в отличие от мрачных, пессимистичных и всем недовольных натур. Нелицемерная доброжелательность к людям — залог успеха в любом общении. Во все времена знаком элементарного уважения к человеку оставались вежливость, любезность и душевная теплота. Кем бы ни был человек по статусу, какую бы должность не занимал, а, главное — как бы плохо мы к нему не относились в душе.

Так уж сложилось, что многие из водителей, мягко говоря, питают к гаишникам искреннее недоверие и подозрительность, но сложившиеся стереотипы нельзя применять к первому встречному сотруднику, о котором вы абсолютно ничего не знаете. Каждый человек прежде всего заслуживает уважения и вежливости. В обратном случае — мира не будет.