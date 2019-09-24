В России подорожали внедорожники Jeep Wrangler и Wrangler Unlimited

Стоимость внедорожников в начальных версиях увеличилась на 40 000 рублей (+1,1%), а все остальные «потяжелели» на 100 000 рублей (+2,3 – 2,6%). В итоге за двухдверный Jeep Wrangler в стандартном варианте Sport придется выложить 3 540 000 «деревянных», в комплектации Sahara — 3 945 000, а в топовом исполнении Rubicon — 4 200 000 рублей.

Что касается четырехдверного Wrangler Unlimited, то в «базе» он обойдется в 3 775 000, версии Sahara — 4 190 000, а в самой богатой комплектации — 4 415 000 рублей.

Все модификации внедорожника оснащаются бензиновым 2-литровым мотором мощностью 272 л. с., который работат в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Как сообщает издание «Цена-Авто», предыдущий скачок цен на эти модели зафиксирован в апреле, когда стоимость выросла на 31 000 — 171 000 рублей.