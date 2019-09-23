5 полезных функций, спрятанных в автомобильном стекле

При движении автомобиля основной удар всех стихий берет на себя многослойное лобовое стекло, которое служит для водителя главным «окном в мир». Поэтому из всех остальных стекол в машине оно обладает максимальной защитой и считается самым «умным». Ведь «ветровик» плотно напичкан инновационными технологиями, улучшающими эксплуатационные характеристики и комфорт водителя. Впрочем, последнее время по уровню интеллекта не отстают и задние стекла автомобиля.

Обогрев

Уже давно никого не удивишь электрообогревом стекла, который обеспечивается за счет токопроводящих полос на его поверхности. Раньше такая функция была доступна только сзади, но с тех пор, как полоски сократились до размера едва заметных нитей, ей стали оснащать и ветровые, и боковые стекла. Благодаря этому, появилась весьма полезная зимняя опция — обогрев зоны покоя стеклоочистителей.