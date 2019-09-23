5 полезных функций, спрятанных в автомобильном стекле

Современные технологии позволяют интегрировать в стекло ряд компонентов, кардинально меняющих его свойства, при этом структура остается прозрачной. Так что секретов у этого материала предостаточно, и про те из них, которые применяются в мировом автопроме, расскажет портал «АвтоВзгляд».
При движении автомобиля основной удар всех стихий берет на себя многослойное лобовое стекло, которое служит для водителя главным «окном в мир». Поэтому из всех остальных стекол в машине оно обладает максимальной защитой и считается самым «умным». Ведь «ветровик» плотно напичкан инновационными технологиями, улучшающими эксплуатационные характеристики и комфорт водителя. Впрочем, последнее время по уровню интеллекта не отстают и задние стекла автомобиля.
Обогрев
Уже давно никого не удивишь электрообогревом стекла, который обеспечивается за счет токопроводящих полос на его поверхности. Раньше такая функция была доступна только сзади, но с тех пор, как полоски сократились до размера едва заметных нитей, ей стали оснащать и ветровые, и боковые стекла. Благодаря этому, появилась весьма полезная зимняя опция — обогрев зоны покоя стеклоочистителей.
Атермальное стекло
Атермальными стеклами оснащается 70% современных автомобилей, а все потому, что они в оптимальных дозах пропускают тепло и свет. Специальное напыление ионами серебра препятствует промерзанию и запотеванию «ветровика» в холодное время года и сохраняет оптимальный температурный режим в салоне.
Антенны
Во многих современных автомобилях в стекла интегрированы антенны в виде тонких металлических нитей. Они могут быть запаяны между слоями конструкции или нанесены на него со стороны салона современной технологией печати. Причем тончайшие размеры антенны совсем не препятствуют обзору, и в то же время это не мешает обеспечивать качественный приема сигнала.
По краям лобового стекла нетрудно заметить черную узорчатую полоску шириной от 1,5 до 3 см в виде тонкой сплошной линии и кружочков разного размера, которые называются фриты. В числе прочих полезных функций, эти капельки специальной керамической краски задерживают солнечные лучи и сглаживают резкий световой контраст на стыке стекла и кузова. Тем самым они спасают глаза водителя от резкого ослепления.
Триплекс
При повреждении лобовое стекло не раскалывается вдребезги, как оконное, а трескается, оставаясь в рамке кузова, обеспечивая безопасность водителю и переднему пассажиру. Это стало возможным благодаря использованию особого многослойного стекла «триплекс» со специальной пленкой внутри, которая удерживает его и не дает ему рассыпаться. В результате участникам аварии удается избежать серьезных порезов и травм.