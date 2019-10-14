УАЗ поднял цены на все свои модели

Всеобщая волна подорожания не обходит и российских автопроизводителей. На прошлой неделе в этом смысле отличился GM-АВТОВАЗ, а на этой — UAZ. Так, большинство комплектаций УАЗ «Хантер» стали дороже на 5000—10 000 рублей, а версии УАЗ «Патриот» — на 10 000—10 900 рублей. Покупателей ульяновской техники это не сильно обрадует, ведь в бюджетном сегменте люди привыкли считать каждую копейку.

Однако, как сообщают эксперты ресурса «ЦенаАвто», теперь «прайс» на УАЗ «Хантер» в версиях «Классик» и «Экспедиционный» равен 752 000 и 999 900 ₽ соответственно. Повышение не коснулось лишь базовой версии «Классик Fleet», которая, как и раньше, стоит 737 000 рублей.

За УАЗ «Патриот» в базовом оснащении «Классик Fleet» просят 819 900 рублей. Максимальную комплектацию «Максимум» продают за 1 128 000 рублей, а с пакетом «Экспедиционный» она обойдется в 1 311 000 рублей.

Повышение не коснулось лишь «Патриота» с «автоматом». Он, как и прежде, стоит в базовой версии 1 034 000 рублей, а самая богатая Edition I обойдется в 1 298 000 рублей.

Наибольшую прибавку к цене получил УАЗ «Пикап», все версии которого подорожали на 20 000 рублей. Теперь начальная цена автомобиля равна 839 900 «деревянных».

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14 октября 2019
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