Почему не надо ехать в сервис если загорелся Check Engine

«Чек» загорается, когда электроника обнаружила в работе двигателя или автоматической трансмиссии ошибку и сохранила ее код в памяти. Однако это не всегда говорит, о серьезной неисправности. «Чек», скажем, может загореться из-за того, что на заправке неплотно закрыли крышку бензобака. Система потеряла герметичность, вот лампа и зажглась.
Понять, почему зажглась лампа, поможет диагностика, которую возможно провести и своими силами. Достаточно закачать в смартфон соответствующее приложение. Кроме этого потребуется адаптер, который вставляют в сервисный разъем автомобиля, а потом связывают со смартфоном по протоколу Bluetooth. Популярные адаптеры — OBD-II, которые работают на базе процессора ELM327. Так можно узнать код ошибки и неисправность, которая соответствует этому коду.
Дальше — дело техники. Поменять свечи зажигания, датчик массового расхода воздуха или датчик лямбда-зонда может даже неподготовленный в техническом плане водитель.
Check Engine может загореться, и, скажем, из-за забитого сажей клапана EGR (рециркуляции отработавших газов). Моментально на поведении автомобиля это не отразиться. У водителя будет достаточно времени, чтобы снять клапан и почистить его. Тем самым можно продлить клапану «жизнь» и потянуть с его заменой.
Еще одна пугающая лампа — давления масла. «Масленка» на панели приборов загорается если вышел из строя датчик давления масла, или появились проблемы с масляным насосом. А может, если мотор страдает «максложером» и уровень смазки упал ниже минимума. В последнем случае нет ничего страшного. Достаточно долить масло так, чтобы его уровень на щупе был между отметками min и max. Но не надо сразу лить много. Делайте это порциями. Подождите, пока смазка стечет в картер и проверьте уровень. Главное — не перелить.
Заведите мотор. Если лампа погасла и двигатель работает ровно, то причин ехать в сервис нет. А вот если продолжает гореть, визит в ремзону неизбежен.