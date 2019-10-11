Почему не надо ехать в сервис если загорелся Check Engine

«Чек» загорается, когда электроника обнаружила в работе двигателя или автоматической трансмиссии ошибку и сохранила ее код в памяти. Однако это не всегда говорит, о серьезной неисправности. «Чек», скажем, может загореться из-за того, что на заправке неплотно закрыли крышку бензобака. Система потеряла герметичность, вот лампа и зажглась.

Понять, почему зажглась лампа, поможет диагностика, которую возможно провести и своими силами. Достаточно закачать в смартфон соответствующее приложение. Кроме этого потребуется адаптер, который вставляют в сервисный разъем автомобиля, а потом связывают со смартфоном по протоколу Bluetooth. Популярные адаптеры — OBD-II, которые работают на базе процессора ELM327. Так можно узнать код ошибки и неисправность, которая соответствует этому коду.

Дальше — дело техники. Поменять свечи зажигания, датчик массового расхода воздуха или датчик лямбда-зонда может даже неподготовленный в техническом плане водитель.

Check Engine может загореться, и, скажем, из-за забитого сажей клапана EGR (рециркуляции отработавших газов). Моментально на поведении автомобиля это не отразиться. У водителя будет достаточно времени, чтобы снять клапан и почистить его. Тем самым можно продлить клапану «жизнь» и потянуть с его заменой.