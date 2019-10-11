Почему не надо ехать в сервис если загорелся Check Engine

Внезапно вспыхнувшая сигнальная лампа давления масла или Check Engine, заставляют автовладельца нервничать. Теперь точно предстоит дорогой ремонт мотора. Не спешите готовиться отдать солидную сумму денег сервисменам. Вполне вероятно, что с проблемой можно справиться своими силами.

«Чек» загорается, когда электроника обнаружила в работе двигателя или автоматической трансмиссии ошибку и сохранила ее код в памяти. Однако это не всегда говорит, о серьезной неисправности. «Чек», скажем, может загореться из-за того, что на заправке неплотно закрыли крышку бензобака. Система потеряла герметичность, вот лампа и зажглась.

Понять, почему зажглась лампа, поможет диагностика, которую возможно провести и своими силами. Достаточно закачать в смартфон соответствующее приложение. Кроме этого потребуется адаптер, который вставляют в сервисный разъем автомобиля, а потом связывают со смартфоном по протоколу Bluetooth. Популярные адаптеры — OBD-II, которые работают на базе процессора ELM327. Так можно узнать код ошибки и неисправность, которая соответствует этому коду.

Дальше — дело техники. Поменять свечи зажигания, датчик массового расхода воздуха или датчик лямбда-зонда может даже неподготовленный в техническом плане водитель.

Check Engine может загореться, и, скажем, из-за забитого сажей клапана EGR (рециркуляции отработавших газов). Моментально на поведении автомобиля это не отразиться. У водителя будет достаточно времени, чтобы снять клапан и почистить его. Тем самым можно продлить клапану «жизнь» и потянуть с его заменой.

Еще одна пугающая лампа — давления масла. «Масленка» на панели приборов загорается если вышел из строя датчик давления масла, или появились проблемы с масляным насосом. А может, если мотор страдает «максложером» и уровень смазки упал ниже минимума. В последнем случае нет ничего страшного. Достаточно долить масло так, чтобы его уровень на щупе был между отметками min и max. Но не надо сразу лить много. Делайте это порциями. Подождите, пока смазка стечет в картер и проверьте уровень. Главное — не перелить.

Заведите мотор. Если лампа погасла и двигатель работает ровно, то причин ехать в сервис нет. А вот если продолжает гореть, визит в ремзону неизбежен.

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11 октября 2019
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