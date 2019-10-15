В России подорожали три модели Volkswagen

Ценник Volksagen Amarok поднялся на 33 900 — 62 600 рублей. В стандартном варианте с 2-литровым 140-сильным мотором пикап обойдется теперь в 2 500 500 «деревянных». А топовая комплектация с двигателем объемом 3 л мощностью 224 л. с. стоит 3 915 700.

Прежняя цена сохранилась только у двух новых версий, надавно поступивших на наш рынок — Highline и Aventura с 258-сильным агрегатом мощностью 258 л. с. Их стоимость составляет 3 474 900 и 3 977 600 рублей соответственно.

Универсалы Caddy и Caddy Maxi подорожали на 3 100 — 14 100 «деревянных». Напомним, что Caddy у нас доступен с бензиновыми 1,4 л. (125 л. с.) и 1,6 л. (110 л. с.), а также с 2-литровыми турбодизелями мощностью 110 и 140 л. с. Цены на бензиновые комплектации теперь варьируются от 1 513 200 до 2 280 100 рублей, а на дизельные — от 1 841 900 до 2 491 100.

Универсал с удлиненным кузовом Caddy Maxi «в базе» с бензиновым мотором объемом 1,6 л. мощностью 110 л. с. обойдется уже в 1 633 200. А топовая версия с 1,4-литровым двигателем мощностью 125 л. с. предлагается за 2 362 400 рублей. Дизельные комплектации можно приобрести от 1 965 900 до 2 690 000 «деревянных».