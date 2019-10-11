Футурама: как устроена заправка будущего

Портал «Автовзгляд» воспользовался случаем и заглянул «под капот» недавно открывшейся в Санкт-Петербурге ультрасовременной АЗС сети «Газпромнефть», чтобы на ее примере выяснить, как работает «умная» заправка.
По уму встречают
Топливо на «умную» заправку привозят «умные» бензовозы. Современные автоцистерны напичканы электроникой: одни датчики в режиме онлайн фиксируют маршрут и каждую остановку бензовоза, другие следят за тем, чтобы опломбированную цистерну никто не вскрывал в пути. Так что на заправку топливо прибывает в полной сохранности — ровно таким, каким его отпустила нефтебаза.
А каким она его отпустила — расскажет паспорт качества. Этот документ сопровождает каждую партию. В нем написано, откуда топливо привезено, его тип и характеристики в соответствии с ГОСТом. Паспорта качества находятся в свободном доступе на заправке — с ними может ознакомиться любой посетитель.
При приеме бензовоза сотрудник станции набирает арбитражные пробы каждой прибывшей партии, и они хранятся опечатанными на АЗС на случай, если понадобится провести повторную экспертизу качества. Еще одна ступень проверки — в мобильных лабораториях. Эти автофургоны с профессиональным лабораторным оборудованием посещают каждую АЗС сети «Газпромнефть» не реже раза в месяц, отбирают из колонок продающееся топливо и тут же, «не отходя от кассы», проверяют его на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза и ГОСТам. Приборы сами анализируют пробы по 20 ключевым параметрам, после чего автоматически выдают отчет — сотрудникам лаборатории остаётся только зафиксировать результат. Важное условие объективности проверки — неожиданность: мобильные лаборатории приезжают на АЗС без предупреждения.
Электронные «глаза и уши»
До того как попасть в бак автомобиля, бензины и дизель хранятся под землей в отдельных резервуарах на 100 кубометров каждый. Водитель бензовоза сам подсоединяет рукава к резервуарам и сливает топливо — под внимательным контролем электроники. Каждый резервуар промаркирован и хорошо освещен, поэтому даже поздно вечером их не спутаешь, не зальешь, к примеру, 92-й в резервуар с 95-м. Но даже если бы это и случилось, стоящие внутри резервуара датчики тут же заметили бы подмену: они отслеживают плотность содержимого, а плотность у разных марок топлива, как известно, разная.
Помимо плотности топлива датчики в резервуарах определяют его объем и температуру. За уровнем топлива следят специальные зонды: для каждого резервуара составляется градуированная таблица, по которой автоматика определяет уровень содержимого. Все данные с датчиков и зондов выводятся на консоль уровнемера — этот прибор расположен на виду у персонала. Таким образом, качество топлива всегда под контролем, что исключает риск смешения и попадания в резервуары посторонних жидкостей.
Отдельные датчики следят за тем, чтобы в резервуар не попал суровый враг двигателя — вода. Такое может случиться только вследствие какой-то чрезвычайной ситуации — например, повреждения подземных трубопроводов из-за просадки грунта или экстремального паводка. Но и тут на помощь придут законы физики и электроника. Вода тяжелее топлива и сразу опускается на дно. А там уже ее зафиксируют специальные датчики — они отправят сигнал на консоль уровнемера, и отпуск топлива из резервуара сразу прекратят.
Как объяснил проводивший экскурсию Антон Глухов, начальник управления розничных продаж сети АЗС «Газпромнефть» в России, до автоматизации всех процессов на АЗС отсутствие воды в резервуарах проверяли гораздо более зрелищным способом. Специальный длинный шест — метршток — смазывали водочувствительной зеленой пастой и погружали в резервуар: при соприкосновении с водой она должна была поменять цвет на розовый. Еще до недавнего времени каждая АЗС обязана была по закону держать у себя метршток — теперь же эти инструменты постепенно уходят в прошлое.
Ни капли мимо
Около двух сотен метров подземных трубопроводов соединяют резервуары с топливораздаточными колонками. Современная колонка — это сверхточный аппарат со сложным программным обеспечением. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть внутрь — на сложное переплетение устройств, плат и проводов. Все стратегически важные элементы опечатаны пломбами. У персонала станции нет доступа к настройкам — высокотехнологичное оборудование рассчитано на исключительно профессиональное управление.
Пожалуй, самое интересное, что есть внутри колонки — объемомеры. Эти приборы подключены к пистолетам и отмеряют, сколько топлива заливается в бак клиента. Объемомеры связаны с резервуарами и кассовыми аппаратами и постоянно обмениваются с ними данными: количество топлива, выбывшее из резервуара, должно совпадать с количеством топлива, отпущенного колонкой и пробитого в чеке клиента. В конце каждой смены автоматика формирует отчет сверки. АЗС нового поколения — это «герметичная система», и человеческий фактор здесь полностью исключен.
Точность работы колонок проверяют как государственные надзорные органы, так и сами сотрудники станции — ежедневно. Для проверок используется специальный сертифицированный и опломбированный прибор — мерник. Это 10-литровая емкость с контрольной шкалой, которую заполняют бензином или дизелем. На 10 литров выданного с колонки топлива по ГОСТу допускается погрешность от 25 до 50 мл в зависимости от температурных условий — по сути капля в море. Но внутренний регламент АЗС сети «Газпромнефть» устанавливает еще долее строгие рамки: не более 40 мл. Кстати, попросить провести проверку точности работы колонки с помощью мерника может любой клиент заправки — это его право как потребителя.
Интернет вещей
Все оборудование, которое мы увидели на заправке, от резервуаров до кофемашин, подключено к единой интеллектуальной системе. Ее называют мониторинговым центром инфраструктуры. Это собственная разработка сети АЗС «Газпромнефть» и подобной технологии нет пока ни у одной другой топливной компании в стране.
Мониторинговый центр инфраструктуры собирает и анализирует данные о работе оборудования более тысячи заправочных станций сети «Газпромнефть» в России. Он наблюдает за всеми важными процессами на АЗС. Круглосуточно мониторит плотность и температуру топлива в резервуарах. Следит за запасами бензина и дизеля и подает сигнал, когда приходит пора их пополнить. Контролирует поставки и слив бензовозов. Сверяет объем отпущенного с колонки топлива с объемом, выбывшем из резервуара. Все эти данные отправляются в единую базу, где искусственный интеллект их систематизирует и анализирует.
Та же «умная» система следит за тем, чтобы все оборудование на станциях работало точно и исправно. При этом она не только сигнализирует об уже случившихся поломках, но и помогает их предотвращать: при первых признаках неполадок отправляет заявку в ремонтную службу. Так что теперь оборудование на АЗС сети «Газпромнефть» стало работать практически бесперебойно.
Как отмечают в компании, одно из главных достоинств системы — ее прозрачность. Доступ к интерфейсу есть не только у управляющих АЗС, но и сотрудников в офисах, в чьи прямые обязанности входит следить за исправностью оборудования, качеством топлива и точностью отпуска. Таким образом, происходит двойной контроль: на месте и «сверху». При этом вручную корректировать данные, собранные системой, никто не может: доступ к настройкам есть только у программистов.
Мы подключили наши АЗС к Интернету вещей, — говорит Сергей Цыкунов, руководитель по операционной деятельности сети АЗС «Газпромнефть» в России. — Все торговое и технологическое оборудование соединено и обменивается данными. Теперь мы планируем подключить к этой сети еще и системы жизнеобеспечения — кондиционеры и холодильное оборудование, чтобы сделать их работу не только бесперебойной, но и энергоэффективной'.
После экскурсии по новой АЗС в голову приходит мысль: порой мы не замечаем новые технологии не только потому, что они стали частью нашей повседневной жизни. Просто в рассказах о будущем искусственный интеллект выглядел как роботы из «Футурамы», а в жизни он может скрываться от глаз потребителя в заправочной колонке или вовсе — в облаке данных. Впрочем, как минимум одну «цифровую» новинку на заправках «Газпромнефти» можно не только разглядеть, но и испытать в действии: теперь в мобильном приложении сети можно настроить рецепт кофе по своему вкусу. Советуем заехать и попробовать.
Фото: АвтоВзгляд.ру