Футурама: как устроена заправка будущего

Портал «Автовзгляд» воспользовался случаем и заглянул «под капот» недавно открывшейся в Санкт-Петербурге ультрасовременной АЗС сети «Газпромнефть», чтобы на ее примере выяснить, как работает «умная» заправка.

По уму встречают

Топливо на «умную» заправку привозят «умные» бензовозы. Современные автоцистерны напичканы электроникой: одни датчики в режиме онлайн фиксируют маршрут и каждую остановку бензовоза, другие следят за тем, чтобы опломбированную цистерну никто не вскрывал в пути. Так что на заправку топливо прибывает в полной сохранности — ровно таким, каким его отпустила нефтебаза.

А каким она его отпустила — расскажет паспорт качества. Этот документ сопровождает каждую партию. В нем написано, откуда топливо привезено, его тип и характеристики в соответствии с ГОСТом. Паспорта качества находятся в свободном доступе на заправке — с ними может ознакомиться любой посетитель.