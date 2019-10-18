Hyundai взвинтила цены сразу на несколько моделей

Стартовая цена бюджетного седана Hyundai Solaris в базовой версии Active c 1,4-литровым мотором мощностью 100 л. с. «механикой» осталась прежней — 746 000 рублей. А вот в комплектации Active Plus «Солярис» теперь обойдется в 819 000 рублей. Версия с «автоматом» на 40 000 дороже — в 859 000 «деревянных».Топовое исполнение Elegance с двигателем объемом 1,6 л. мощностью 123 л. с. теперь продается за 1 011 000 рублей.

Седан Hyundai Elantra в начальной комплектации Start с тем же 1,6-литровым 123-сильным мотором и «механикой» оценен уже в 1 059 000 «деревянных». Вариант Bose с аналогичным силовым агрегатом и автоматической коробкой передач стоит 1 170 000 рублей. Самая богатая комплектация Elegance с 2-литровым мотором мощностью 149 л. с. и «автоматом» «потяжелела» до 1 330 000.

Что касается Hyundai Sonata, то эта модель подорожала во всех пяти исполнениях на максимальные 20 000 рублей. Седан оснащается на выбор 2-литровым двигателем мощностью 150 л. с., либо 188-сильным агрегатом объемом 2,4 л и только «автоматом». Теперь Sonata доступна в диапазоне от 1 380 000. до 1 820 000 рублей.