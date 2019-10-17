Когда можно безнаказанно парковаться у желтой линии разметки

Напомним, что, если сплошная желтая линия является зоной действия знака 3.27 «Остановка запрещена», то прерывистый пунктир того же цвета по краю дороги — зону действия знака 3.28 «Стоянка запрещена».
Что касается нанесенной вдоль обочины желтой зигзагообразной разметки 1.17, обозначающей место остановки маршрутных автобусов и такси, то ПДД запрещают останавливаться не только на ней, но и на расстоянии ближе 15 метров. При этом пункт 12.4 ПДД разрешает здесь кратковременную парковку для посадки и высадки пассажиров. Но при условии, что это не создаст помех движению маршрутных транспортных средств. Об этом мало кто знает.
Штраф за нарушение правил остановки в указанных местах, согласно статье 12.16 КоАП, составляет 1500 рублей, а в Москве или Санкт-Петербурге парковка в неположенном месте предусматривает более жесткие санкции — 3000 рублей.
Водителя не накажут за остановку на любой желтой линии только в одном случае — если это носит вынужденный характер. Например, автомобиль заглох и категорически отказывается ехать дальше, либо пробито колесо и его необходимо поменять. Так же за это не оштрафуют, если в машине возникла определенная проблема с перевозимым опасным грузом, и дальнейшее движение создает угрозу для окружающих. К примеру, произошло утечка легковоспламеняемого газа из баллона.
А кроме того, согласно пункту 1.2 ПДД, под понятие «вынужденная остановка» подпадают случаи физического недомогания водителя, а также появление на пути непреодолимого препятствия — например, произошло ДТП, и машины перегородили проезжую часть.
Однако если вынужденная остановка на желтой линии произошла в зоне действия камер видеонаблюдения, которые это зафиксируют, то автовладельца, увы, все равно обрадуют «письмом счастья». Даже если в кадр попадет «карета скорой помощи», вызванная в связи с недомоганием водителя. Впрочем, при обжаловании это будет убедительным доказательством в суде, что остановка действительно была вынужденной.