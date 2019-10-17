Когда можно безнаказанно парковаться у желтой линии разметки

Напомним, что, если сплошная желтая линия является зоной действия знака 3.27 «Остановка запрещена», то прерывистый пунктир того же цвета по краю дороги — зону действия знака 3.28 «Стоянка запрещена».

Что касается нанесенной вдоль обочины желтой зигзагообразной разметки 1.17, обозначающей место остановки маршрутных автобусов и такси, то ПДД запрещают останавливаться не только на ней, но и на расстоянии ближе 15 метров. При этом пункт 12.4 ПДД разрешает здесь кратковременную парковку для посадки и высадки пассажиров. Но при условии, что это не создаст помех движению маршрутных транспортных средств. Об этом мало кто знает.

Штраф за нарушение правил остановки в указанных местах, согласно статье 12.16 КоАП, составляет 1500 рублей, а в Москве или Санкт-Петербурге парковка в неположенном месте предусматривает более жесткие санкции — 3000 рублей.