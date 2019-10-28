Французы взвинтили цены на Citroёn C4

Теперь за Citroёn C4 придется дополнительно выложить 12 000 рублей, если речь не идет о базовой версии Live, стоиомость которой осталась прежней — 999 900 рублей. Такая комплектация онащается бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 115 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Следующая версия — Feel, заряженная тем же бензиновым 1,6-литровым 115-сильным двигателем и «механикой» теперь обойдется в 1 061 000 «деревянных». Аналогичный вариант с шестиступенчатым «автоматом» стоит 1 161 000 рублей.

Комплектация Feel Edition с самой мощной бензиновой «четверкой» объемом 1,6 л мощностью 150 и тем же «автоматом» предлагается за 1 251 000 рублей, а топовый Shine Ultimate с теми же двигателем и коробкой оцнен в 1 436 000 «деревянных».