В России подорожали сразу две модели Genesis

Ценник на седан G80 «потяжелел» на 20 000 — 50 000 рублей. Стандартная версия Busines, заряженная 2-литровым бензиновым мотором мощностью 197 л. с., обойдется минимум в 2 810 000 «деревянных».

Комплектация Premium с 245-сильным силовым агрегатом стоит 3 500 000, а более оснащенная версия Luxury предлагается за 3 805 000. А вот топовый вариант G80 Ultimate с 3-литровым бензиновым V6 мощностью 370 л. с. по-прежнему обойдется в 4 265 000.

Как сообщает издание «Цена.Авто», представительский седан G90 стал дороже на 50 000 рублей, однако изменение цен не коснулось начальных комплектаций модели. Зато версия Premier с 3,8-литровым бензиновым V6 мощностью 309 л. с. теперь доступна за 5 330 000.

Комплектация Elite с 370-сильным бензиновым мотором V6 объемом 3,3 л продается за 5 995 000, а топовый вариант G90 L с удлиненным кузовом и 5-литровым бензиновым V8 мощностью 413 л. с. оценен в 6 910 000. Напомним, что все модификации седанов G80 и G90 оснащаются автоматической коробкой передач и системой полного привода.