Тест-драйв обновленного Mazda CX-5: без страсти и перегрузок

В этом году кроссовер, который по-прежнему остается локомотивом продаж марки, пережил минимальный рестайлинг. С эффектной и яркой внешностью у CX-5 и так все в порядке, поэтому она осталась прежней, если не считать видоизмененных 19-дюймовых дисков и новых оттенков в цветовой гамме кузова.
Зато «японцу» улучшили управляемость за счет модернизированной системы G-Vectoring Control Plus, обновили мультимедийный комплекс с Apple CarPlay и Android Auto и пересмотрели комплектации.
Возможно, кого-то и огорчит тот факт, что в результате рестайлинга силовая линейка осталась нетронутой, и вопреки ожиданиям она не пополнилась той же 2,5-литровой 231-сильной турбочетверкой, которой удостоены «шестерка» и СХ-9. Но компактному семейному кроссоверу, где в приоритете комфорт и безопасность, топовый вариант с «атмосферником» объемом 2,5 л мощностью 195 л. с. соответствует на все сто процентов. Даже, если папа не прочь в одиночку «пошалить», темперамента для этого у мотора хватит за глаза.
С одной стороны, 9 секунд разгона до «сотни» по паспорту — показатель в классе средний, с другой — эластичный мотор радует хоть и не взрывной, но стабильной и уверенной динамикой и отменным запасом тяги. Он азартно оживляется после 3000 и напористо раскручивается на верхах — без страсти и «перегрузок», но с усидчивым знанием дела.
Шестиступенчатый «автомат» оперативно и без лишней нервозности переключает передачи, обеспечивая стабильный разгон. К услугам лихих наездников ручной режим трансмиссии, который честно позволяет импровизировать с набором скорости, пуская стрелку тахометра в красную зону. Так, что СХ-5 совсем не ленится ни в городе, ни на шоссе.
Что касается смысла модернизированной системы G-Vectoring Control, то эта функция кратковременно снижает тягу мотора, и за счет этого при входе в поворот обеспечивает загруженным колесам наилучшее сцепление с дорожным покрытием. Иными словами — это очередной бонус комфорту и безопасности водителя и упрекнуть CX-5 в отсутствии этих составляющих невозможно. Тем более, что в списке опций у него богатый комплекс ассистентов водителя.
При дорожном просвете в 210 мм и неплохими показателями геометрической проходимости «японец» не спасует перед умереннымм бездорожьем. Ямки и ухабы родной провинции кроссовер переваривал со знанием дела, а на скользкой мокрой грунтовке он демонстрировал четкую работу системы полного привода, оптимально распределяя крутящий момент.
Традиционная для «Мазды» претензия на премиум очевидна не только в «дорогом» оформлении экстерьера. Чувство прекрасного не покинет владельца и в салоне кроссовера, где нет даже и намека на экономию и бюджетность. Центральную часть торпедо венчает семидюймовый монитор в виде планшета, на котором сосредоточено управление медиасистемой и функционалом автомобиля. При этом нет нужды к нему тянуться, поскольку управлять им можно с помощью удобного коммандера HMI, расположенного под рукой на центральном тоннеле между передними сидениями.
Проблем с функциональностью здесь нет: классическая панель приборов с тремя циферблатами, упорядоченные органы управления, качественная анимация сенсорного экрана — читается все это лаконично и без затруднений.
Свободная и комфортная водительская посадка на гостеприимном неплохо спрофилированном кресле, способствует марш-броскам на дальнобойные расстояния. В подтверждение этому 400 км за один присест тяжелым испытанием за рулем не обернулись. То же самое можно сказать и про пассажиров — четыре сотни верст в условиях разнообразного дорожного покрытия оказались весьма комфортным времяпрепровождением.
В походных условиях Mazda CX-5 позволяет с легкостью сложить задние сидения по отдельности в ровный пол. Приводы рычагов размещены и в салоне, и в багажнике, и это очень удобно.
Объем грузового отсека равен 442/1617 л, и при наличии малоразмерной «запаски» под полом — это усредненная величина в сегменте. При колесной базе размером в 2700 мм японцы явно постарались в угоду пассажирам, чем о габаритах багажника.
Обойдется такое красивое и удобное японское семейное счастье в 1 612 000 − 2 163 000 рублей. Прямо скажем — недешево, потому что стартовая цена ниже у Volkswagen Tiguan (от 1 499 000), Hyundai Tucson (от 1 499 000) и KIA Sportage (от 1 389 900). Однако найдутся конкуренты и подороже: новый Toyota RAV4 (от 1 756 000), Subaru Forester (от 2 029 000) и Peugeot 3008 (от 1 899 000)…