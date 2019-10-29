Тест-драйв обновленного Mazda CX-5: без страсти и перегрузок

В этом году кроссовер, который по-прежнему остается локомотивом продаж марки, пережил минимальный рестайлинг. С эффектной и яркой внешностью у CX-5 и так все в порядке, поэтому она осталась прежней, если не считать видоизмененных 19-дюймовых дисков и новых оттенков в цветовой гамме кузова.

Зато «японцу» улучшили управляемость за счет модернизированной системы G-Vectoring Control Plus, обновили мультимедийный комплекс с Apple CarPlay и Android Auto и пересмотрели комплектации.

Возможно, кого-то и огорчит тот факт, что в результате рестайлинга силовая линейка осталась нетронутой, и вопреки ожиданиям она не пополнилась той же 2,5-литровой 231-сильной турбочетверкой, которой удостоены «шестерка» и СХ-9. Но компактному семейному кроссоверу, где в приоритете комфорт и безопасность, топовый вариант с «атмосферником» объемом 2,5 л мощностью 195 л. с. соответствует на все сто процентов. Даже, если папа не прочь в одиночку «пошалить», темперамента для этого у мотора хватит за глаза.