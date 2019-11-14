Volkswagen Polo подорожал почти во всех комплектациях

Если базовый вариант модели получил прибавку в размере 20 000 рублей, то остальные версии подорожали на 22 000 «деревянных».

Таким образом, Volkswagen Polo в стартовом исполнении Conceptline с 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач обойдется в 699 900 рублей. Аналгичный седан с «автоматом» предлагается теперь за 871 900 рублей. Самая дорогостоящая версия Polo Football Edition «потяжелела» до 1 016 900.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», на днях семейство Volkswagen Polo пополнилось новой специальной версией Select, стоимость которой пока осталась прежней — 799 900 — 884 900 рублей.

Как сообщает «Цена-Авто», последний скачок цен на немецкий седан отмечался в июле, когда все версии подорожали на 9000 рублей.