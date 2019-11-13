На что влияет длина ремней безопасности в автомобиле

Как ни странно, конкретных требований к длине ремня безопасности в автомобилях не установлено. Об этом ничего не сказано ни в разделе «Требования к ремням безопасности и местам их крепления» технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», ни в Правилах ЕЭК ООН N 16 (ГОСТ Р 41.16—2005) «Единообразные предписания, касающиеся ремней безопасности и удерживающих систем для пассажиров и водителей», ни в других нормативах. Так что фактически эта величина устанавливается на усмотрение производителей, которые, как правило, всегда склонны экономить.
В результате, кроме вышеупомянутых родителей, купивших автокресло больших размеров, которое невозможно пристегнуть из-за короткого ремня безопасности, страдают еще водители и пассажиры нестандартных размеров. Увы, и то, и другое — не редкость, хотя остальное большинство автовладельцев на эту тему вовсе не задумывается.
Живой же опыт крупногабаритного водителя свидетельствует о том, что чаще всего на длине ремня безопасности экономят китайские автостроители. На втором месте к тесным самурайским объятиям склонен японский автопром.
И скорее всего, речь здесь идет не об экономии, а о расчете на среднестатистическую конституцию японцев, которые никогда не отличались выдающимися габаритами. Все-таки борцы сумо не в счет, так как в Стране восходящего солнца такие великаны — исключение.
Меньше всего в экономии на ремнях замечены европейские бренды. Но, как ни странно, даже среди культовых «американцев», на родине которых больше всего людей страдает излишним весом, найдутся экземпляры с совсем коротким ремнем безопасности.
Причем речь идет о таком тяжеловесе, как Сhevrolet Tahoe, где тучному человеку пристегнуться будет непросто. Хочется верить, что это явление характерно только для российского рынка.
Впрочем, все, кто столкнется с такой проблемой, могут ее быстро решить, купив удлинитель ремня безопасности, который в Сети предлагается самых разных видов и цветов минимум за 1000 рублей. Что касается влияния длины ремня на безопасность пристегнутого человека, то переживать за это не стоит, потому что прямая зависимость между указанными параметрами отсутствует. Неслучайно о его размере, как уже было сказано выше, умалчивают нормативы.
Главную роль в данной функции играет инерционная катушка с механизмом возврата и блокировки, которая при столкновении автомобиля фиксирует ремень в неподвижном состоянии. В более дорогих моделях устанавливается натяжитель (или преднатяжитель), при необходимости фиксирующий тело человека благодаря обратному сматыванию ремня и более крепкому его затягиванию.