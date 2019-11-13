На что влияет длина ремней безопасности в автомобиле

Как ни странно, конкретных требований к длине ремня безопасности в автомобилях не установлено. Об этом ничего не сказано ни в разделе «Требования к ремням безопасности и местам их крепления» технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», ни в Правилах ЕЭК ООН N 16 (ГОСТ Р 41.16—2005) «Единообразные предписания, касающиеся ремней безопасности и удерживающих систем для пассажиров и водителей», ни в других нормативах. Так что фактически эта величина устанавливается на усмотрение производителей, которые, как правило, всегда склонны экономить.

В результате, кроме вышеупомянутых родителей, купивших автокресло больших размеров, которое невозможно пристегнуть из-за короткого ремня безопасности, страдают еще водители и пассажиры нестандартных размеров. Увы, и то, и другое — не редкость, хотя остальное большинство автовладельцев на эту тему вовсе не задумывается.