Кроссоверы Lexus подешевели на 400 000 рублей

Так, при сдаче своей прежней машины в кредит будущий владелец ES может получить увесистую скидку в 250 000 рублей. Правда, куда больше выгадают покупатели кроссовера из семейства Lexus RX — 300 000 рублей. А те, кто отдаст предпочтение флагманскому внедорожнику Lexus LX, смогут сэкономить аж целых 400 000 в неожиданно отправившейся в пике российской валюте.

Впрочем, не стоит огорчаться любителям компактных паркетников. До 200 000 рублей предоставляется дисконт при выборе младшего в линейке Lexus UX. А 250 000 «деревянных» позволит сохранить в кошельке Lexus NX.

Правда, столь выгодное предложение ограничено временными рамками. Поэтому самое время разбивать свои копилки и раскапывать клад. Тем более, что в условиях кризиса, порожденного китайской заразой, автомобили только дорожают. И будут дорожать дальше.