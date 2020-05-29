Подорожавшие модели LADA снова подешевели

Фото: АвтоВзгляд
В коктейль с действующими госпрограммами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» с первых дней лета добавляются трейд-ин и другие весьма привлекательные акции от LADA. Отныне можно будет сэкономить на покупке авто, не так давно прибавившего в цене.

Рынок диктует своих правила, а кризис — их усложняет. Впрочем, автостроители пытаются быть гибкими. Или хотя бы пытаются так себя позиционировать.

Так, с 1 июня можно обзавестись автомобилем LADA с дополнительной выгодой. Например, оформив по спецпредложению кредит, гарантирующий 10% скидки, либо сдав старую машину в трейд-ин. Правда, дисконт будет положен лишь тем, кто владел авто больше 1 года, а самому транспортному средству — не менее 6 лет.

Дилерские центры LADA, пережив самоизоляцию, заработали по всей стране. Впрочем, можно приобрести автомобиль и он-лайн. Но дополнительных скидок вы за это не получите.

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29 мая 2020
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