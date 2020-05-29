Подорожавшие модели LADA снова подешевели

Рынок диктует своих правила, а кризис — их усложняет. Впрочем, автостроители пытаются быть гибкими. Или хотя бы пытаются так себя позиционировать.

Так, с 1 июня можно обзавестись автомобилем LADA с дополнительной выгодой. Например, оформив по спецпредложению кредит, гарантирующий 10% скидки, либо сдав старую машину в трейд-ин. Правда, дисконт будет положен лишь тем, кто владел авто больше 1 года, а самому транспортному средству — не менее 6 лет.

Дилерские центры LADA, пережив самоизоляцию, заработали по всей стране. Впрочем, можно приобрести автомобиль и он-лайн. Но дополнительных скидок вы за это не получите.