Премиум в кризисе: все об уходе с рынка, новом кроссовере QX55 и других планах Infiniti в России

— Как вы оцениваете перспективы российского авторынка с учетом его резкого падения «благодаря» «коронакризису»?

— Конечно, коронавирус негативно сказался на автомобильном рынке, но в целом, преобладает ощущение, что самое плохое уже позади, однако моментального возврата к цифрам прошлого года в ближайшее время ждать не стоит. Тем не менее, мы с оптимизмом смотрим на будущее развитие автомобильного рынка в России.

— Сколько автомобилей планируете продать до конца года?

— Сейчас крайне трудно прогнозировать объемы, так как ситуация с короновирусом, а значит и с покупательской способностью меняется ежедневно. Мы внимательно наблюдаем за конкурентами и их поведением в новых реалиях, благодаря которым и сам рынок может сильно измениться уже в самое ближайшее время.

— Скептики и прочие завистники уверены, что Infiniti недолго продержится в России. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Infiniti занимает уверенные позиции на российском рынке. У нас сильная команда высококвалифицированных специалистов и отличные партнеры в лице наших дилеров. К тому же, бренд хорошо известен в РФ, и за многие годы завоевал огромную армию преданных поклонников. Сейчас период важных изменений, но мы уверенно смотрим в будущее, и уже в ближайшей перспективе ожидается обновление и пополнение модельного ряда новинками, о которых вы очень скоро узнаете.

— Как известно, у Nissan серьезные финансовые трудности на международном рынке. Насколько сильно это отражается на Infiniti?

Все автопроизводители в настоящее время сталкиваются с теми или иными проблемами. Как вы знаете, Nissan и Infiniti — это один альянс. Но «Инфинити» — обособленная компания, что позволяет нам быть более независимыми. В связи со сложившейся ситуацией, мы ощущаем на себе падение покупательской способности и спроса, что, конечно, сказывается на снижении финансовых показателей. Синергия с Nissan, по пути которой идет Infiniti, поможет нам вместе преодолеть этот этап и внедрить все планы по стабилизации ситуации в альянсе, которые уже претворяются в жизнь.