Премиум в кризисе: все об уходе с рынка, новом кроссовере QX55 и других планах Infiniti в России

— Присутствие Infiniti в России — ход имиджевый или стратегический? Ведь продажи у марки идут, мягко говоря, не очень. К тому же, бренд покинул часть европейского рынка, остановив и производство, которое в РФ, в частности, было заморожено много раньше.
— Российский рынок является важным для корпорации в целом, и это подтверждается тем, что по результатам 2019 финансового года он занимает четвертое место в глобальных продажах бренда. Это доказывают и наши продажи, например, по реализации флагманской модели QX80, мы на втором месте среди своих прямых конкурентов в сегменте полноразмерных премиальных внедорожников. Общее снижение продаж вполне объективно и обусловлено сокращением модельного ряда на российском рынке. Сейчас продажи сфокусированы на популярных в России сегментах среднеразмерных кроссоверов и крупных внедорожников. Прекращение «отверточной сборки» в России, о котором Вы упомянули, связано с ограничениями локальной сборки, которое было вполне ожидаемо.
— Выполняются ли заявленные планы продаж автомобилей Infiniti в России?
— У бренда достаточно гибкий подход к планированию, поэтому наша стратегия продаж, как правило, корректируется под актуальное состояние рынка ежеквартально, но те обязательства, которые бренд берет на себя — выполняются всегда.
— Устраивает ли японцев текущее положение бренда в нашей стране?
— В контексте текущего модельного ряда — устраивает. Тем более, что в России очень хороший имиджевый фундамент — у бренда высокий уровень узнаваемости, качество и надежность японских автомобилей в России продолжает занимать первое место в умах российской аудитории. Если судить по последнему исследованию «Автостат», средний возраст владельцев Infiniti — 33 года. Выход новой модели QX50 привлек более молодую аудиторию, так что база для запуска новых моделей у нас хорошая.
— Как вы оцениваете перспективы российского авторынка с учетом его резкого падения «благодаря» «коронакризису»?
— Конечно, коронавирус негативно сказался на автомобильном рынке, но в целом, преобладает ощущение, что самое плохое уже позади, однако моментального возврата к цифрам прошлого года в ближайшее время ждать не стоит. Тем не менее, мы с оптимизмом смотрим на будущее развитие автомобильного рынка в России.
— Сколько автомобилей планируете продать до конца года?
— Сейчас крайне трудно прогнозировать объемы, так как ситуация с короновирусом, а значит и с покупательской способностью меняется ежедневно. Мы внимательно наблюдаем за конкурентами и их поведением в новых реалиях, благодаря которым и сам рынок может сильно измениться уже в самое ближайшее время.
— Скептики и прочие завистники уверены, что Infiniti недолго продержится в России. Что вы можете сказать по этому поводу?
— Infiniti занимает уверенные позиции на российском рынке. У нас сильная команда высококвалифицированных специалистов и отличные партнеры в лице наших дилеров. К тому же, бренд хорошо известен в РФ, и за многие годы завоевал огромную армию преданных поклонников. Сейчас период важных изменений, но мы уверенно смотрим в будущее, и уже в ближайшей перспективе ожидается обновление и пополнение модельного ряда новинками, о которых вы очень скоро узнаете.
— Как известно, у Nissan серьезные финансовые трудности на международном рынке. Насколько сильно это отражается на Infiniti?
Все автопроизводители в настоящее время сталкиваются с теми или иными проблемами. Как вы знаете, Nissan и Infiniti — это один альянс. Но «Инфинити» — обособленная компания, что позволяет нам быть более независимыми. В связи со сложившейся ситуацией, мы ощущаем на себе падение покупательской способности и спроса, что, конечно, сказывается на снижении финансовых показателей. Синергия с Nissan, по пути которой идет Infiniti, поможет нам вместе преодолеть этот этап и внедрить все планы по стабилизации ситуации в альянсе, которые уже претворяются в жизнь.
— Когда можно ждать премьеры наследника легендарной «кепки» QX70 в лице QX55?
— Официальная премьера QX55 состоится в этом году.
— А когда мы увидим его в России? И увидим ли вообще?
— Мы делаем ставку на расширение и обновление модельного ряда в ближайшие несколько лет, а значит на усиление нашего присутствия на российском рынке, в том числе. Более подробная информация о запуске QX55 на российском рынке будет доступна накануне глобального запуска модели.
— Сможет ли по Вашему мнению новинка повторить успех FX в России?
— FX был одним из родоначальников кроссоверов с купеобразным силуэтом в мире. QX55 унаследовал дизайнерские решения легендарного FX и дополнился современными технологиями безопасности и мультимедиа. Уже сейчас мы наблюдаем большой интерес к новинке.
— Не планируете ли вы вернуть в российскую линейку седан Q70?
— На данный момент таких планов нет.
— Как вы намерены стимулировать спрос на нашем рынке? Спецпредложения, акции, лояльные кредиты?
— На текущий момент у нас есть стимулирующие программы, необходимые нашим потенциальным клиентам. В начале года на основные модели нашей линейки мы запустили кредит со ставкой 0,1%, который моментально стал очень востребованным. В будущем планируем учитывать потребности каждого клиента и предоставлять максимально персональные предложения.
— Коллаборации, как это было с Mercedes-Benz, еще какие-нибудь планируются? Если да, то с кем, когда и в какой области?
— Безусловно, наш бренд всегда открыт к расширению границ и покорению новых горизонтов. На данный момент компания сконцентрирована на развитии синергии с Nissan, что поможет нам вместе обновить и пополнить модельный ряд новинками, о которых, как я уже сказал, вы узнаете в самое ближайшее время.
— Так, а над какими новинками сейчас трудится Infiniti?
— Как я уже говорил, Infiniti делает ставку на расширение и обновление модельного ряда в ближайшие несколько лет, подробности сейчас озвучивать не могу, но уже в этом году вы увидите много интересного.
— Да? А когда, наконец, на свет родится новый QX60?
— Достаточно скоро.
— Спасибо за уточнение. А с появлением нового технологичного двигателя с изменяемой степенью сжатия, может ли сузиться моторная гамма? И какие коробки передач будут использоваться в ближайшем будущем?
— Использование самых передовых технологий — часть ДНК бренда. Мы всегда учитываем потребности наших клиентов, применяя индивидуальный подход к каждому сегменту. Двигатель VC-Turbo открыл совершенно новые компоновочные решения, которые не доступны для традиционных ДВС. Если вы обратите внимание на последние концепты — они отображают наш главный вектор развития.
— Кстати, почему вариатор? Не самый надежный агрегат.
— Что касается трансмиссии, выбор конструкторов в сторону вариатора был сделан ввиду ряда явных преимуществ данного агрегата по сравнению с классической автоматической коробкой передач, в частности, компактности, небольшого веса узла, плавности «переключения» передач, низкому уровню шума и улучшенной топливной экономичности автомобиля. Кстати, компания завершила серьезную исследовательскую работу по увеличению надежности и ресурса вариаторов, поэтому уже более четырех лет вопросов с качеством агрегата не возникает.
— Что по Вашему мнению позволяет автомобильным маркам называть себя премиальными? Помимо цены?
— Инновационные технологии, простые в каждодневном использовании, качество материалов отделки и, конечно же, внимание к деталям. В премиальном автомобиле очень важно, чтобы все было интуитивно и со вкусом. И, конечно, в наше время именно experience, который предлагает бренд клиенту на всех этапах взаимодействия с ним, выходит на первый план — это и качество коммуникации, и сайт производителя, и общение с менеджером по продажам, и послепродажное обслуживание, — все этапы взаимодействия с брендом.
— Какие атрибуты премиума есть у автомобилей Infiniti, отличающие их от машин других марок?
Бренд всегда был инновационным, и в некоторых вещах задал планку всем автопроизводителям. Например, система предупреждения о выходе из полосы движения, без которой уже трудно представить премиальный автомобиль, впервые в мире появилась именно на модели FX в 2005 году. Особо хотелось бы отметить систему цифрового рулевого управления (DAS), в которой руль, как джойстик, транслирует команду водителя на колеса со скоростью электропривода. Эта технология пришла к нам из авиации, и пока является уникальной среди всех автомобильных марок.
— Только электроника?
— Наконец, двигатель VC turbo. Технология изменяемой степени сжатия — это настоящий прорыв в моторостроении. Infiniti QX50, оснащенный этим мотором, стал первым серийным автомобилем в истории, изменяющим характеристики прямо во время движения и устанавливая тем самым новые стандарты в возможностях ДВС. Отличающийся невероятно высокой плавностью работы и отсутствием вибраций, VC-Turbo в равной степени обеспечивает высокий уровень мощности, экономичности и экологичности.