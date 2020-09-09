Объявлены российские цены на обновленный кроссовер Honda CR-V

Обновленный кроссовер Honda CR-V предлагается с двумя бензиновыми двигателями — 2-литровым SOHC i-VTEC, мощностью 150 л. с. и 2,4-литровым DI DOHC i-VTEC, выдающим 186 л. с. Все комплектации оснащены полным приводом и вариатором в трансмиссии.

Все комплектации Honda CR-V, кроме базовой с 2-литровым двигателем, теперь оснащаются автоматической корректировкой наклона фар при движении задним ходом, обогревом рулевого колеса и камерой бокового обзора Lane Watch.

В перечень стандартного оборудования топовой комплектации входят беспроводное зарядное устройство и электропривод двери багажника с датчиком движения и система контроля усталости водителя.

Как и ранее, кроссовер представлен на российском рынке в четырех вариантах оснащения: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige.

Honda CR-V с 2-литровым двигателем в начальной комплектации Elegance обойдется в 2,3 млн. рублей, Lifestyle — 2,6 млн. рублей, а в «упаковке» Executive — 2,7 млн. рублей. В фирменных прайс-листах напротив кроссовера с 2,4-литровым «движком» в оснащении Lifestyle стоит сумма равная 2,6 млн. рублей, Executive — 2,8 млн. рублей, а Prestige — без малого 3 млн. рублей.