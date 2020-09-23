BMW представила «заряженные» модели M3 и M4 для России

Седан и купе дебютировали в версии Competition с шестицилиндровым мотором мощностью 510 л. с., который работает с 8-ступенчатым автоматом M Steptronic. Систему полного привода с активным задним дифференциалом взяли от старшего седана M5. Благодаря ей, водитель может выбрать несколько режимов движения: стандартный 4WD, трековый 4WD Sport, «заднеприводный» 2WD с отключением системы стабилизации и M Dynamic Mode, который позволяет дрифтить.

Ранее появлялась информация, что в базовой версии у машин будет мотор в 480 сил, шестиступенчатая «механика» и задний привод, но пока эти слухи не подтвердились.

В Европе продажи седана и купе стартуют в марте следующего года, а к нам машины приедут в апреле. Пока объявлены цены лишь на двухдверную модель. Цена BMW М4 Competition начинается от 6 900 000 рублей, а за более «навороченную» версию Competition M Track попросят 7 900 000 рублей.