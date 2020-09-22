На каких немецких автомобилях самые ненадежные моторы

Трудно поверить, но в список самых ненадежных моторов попало много немецких двигателей. А ведь их ставят на дорогие премиальные седаны и кроссоверы, о которых мечтают многие. Мечта становится ближе, когда человек начинает смотреть на рынок подержанных машин. И вот тут главное не попасть на сюрприз под капотом. Ведь ремонт будет очень дорогим.

Так, например, основная проблема мотора BMW с индексом N63b44 — расположение турбин в развале блока цилиндров. Из-за этого в пробках там создается высокая температура и буквально поджаривает агрегат. Заторы фактически убивают мотор, а ведь его выпускали с 2008 года и ставили на такие популярные у нас кроссоверы, как BMW X5 (кузов E70) и X6 (E71). Ремонт двигателя обойдется примерно в 500 000 рублей, так что обходите его стороной.

Мотор CDNC TSI EA888 концерна Volkswagen славится масложером, который появляется из-за конструктивных особенностей цилиндро-поршневой группы. Защитное покрытие на стенках цилиндров быстро разрушается, а сухой контакт поршня со стенкой цилиндра и приводит к появлению задиров. Этот двигатель немцы выпускали с 2005 по 2011 годы и ставили на модели Jetta, Passat B6/B7, Passat СС и Tiguan.