На каких немецких автомобилях самые ненадежные моторы

Трудно поверить, но в список самых ненадежных моторов попало много немецких двигателей. А ведь их ставят на дорогие премиальные седаны и кроссоверы, о которых мечтают многие. Мечта становится ближе, когда человек начинает смотреть на рынок подержанных машин. И вот тут главное не попасть на сюрприз под капотом. Ведь ремонт будет очень дорогим.
Так, например, основная проблема мотора BMW с индексом N63b44 — расположение турбин в развале блока цилиндров. Из-за этого в пробках там создается высокая температура и буквально поджаривает агрегат. Заторы фактически убивают мотор, а ведь его выпускали с 2008 года и ставили на такие популярные у нас кроссоверы, как BMW X5 (кузов E70) и X6 (E71). Ремонт двигателя обойдется примерно в 500 000 рублей, так что обходите его стороной.
Мотор CDNC TSI EA888 концерна Volkswagen славится масложером, который появляется из-за конструктивных особенностей цилиндро-поршневой группы. Защитное покрытие на стенках цилиндров быстро разрушается, а сухой контакт поршня со стенкой цилиндра и приводит к появлению задиров. Этот двигатель немцы выпускали с 2005 по 2011 годы и ставили на модели Jetta, Passat B6/B7, Passat СС и Tiguan.
Еще один мотор BMW с индексом N52b25 отличается постоянными потеками масла из-за того, что клапан вентиляции картерных газов засоряется. В результате смазку выдавливает через сальники и прокладки. Не будем забывать и про «фирменный» масложер из-за неплотного прилегания поршневых колец. К сожалению, это конструктивная особенность мотора. Ну а задиры в цилиндрах постепенно приговорят агрегат к замене, ведь он не гильзуется. Добавим, что двигатель выпускали с 2005 по 2011 годы и ставили на полюбившиеся нам BMW 323i, 525i (кузов E60) и X3 (кузов E83).
Для «пламенного сердца» Porsche M48.50, масложер тоже стал привычным делом. Если не следить за уровнем масла, задиры на стенках цилиндров гарантированы. Этот мотор немцы выпускали с 2007 по 2014 годы, ставили на кроссоверы Porsche Cayenne первого и второго поколений.
Японский бонус
2-литровый наддувный «дизель» Subaru ЕЕ20, который устанавливали на Forester, Impreza, Legacy и Outback оказался довольно проблемным. Но оттого не менее популярным на вторичке.
У агрегата быстро забивался сажевый фильтр и форсунки. Были случаи, когда мотор вообще клинил. Так что если хотите купить Subaru с движком на тяжелом топливе, выбирайте экземпляры, выпущенные после 2010 года, потому как производитель доработал агрегат, решив большинство проблем.