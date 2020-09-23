Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer получили новые комплектации

Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer теперь можно приобрести в салонах отечественных дилеров марок не только в варианте с «автоматом» в трансмиссии, но и с механической коробкой передач. 6-ступенчатая «механика» работает в паре с двухлитровым дизельным двигателем 150 л. с.

Машины предлагаются в длиннобазной и короткобазной версиях с полным или передним приводом, в шести- и семиместном исполнении. На данный момент для приобретения доступна только короткобазная версия (L2, 4956 мм). Вариант с длинным кузовом (L3, 5306 мм) пока можно только заказать, в продажу она поступит в декабре текущего года.

Что касается цен на французские микроавтобусы с «механикой», то у Peugeot Traveller они колеблются от 2,4 млн. рублей за переднеприводную машину до 2,9 млн. за такое же авто с полным приводом. Для Citroёn SpaceTourer разброс цен в прайс-листах бренда составляет от 2,1 млн. до 3,1 млн. рублей.