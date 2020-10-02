Объявлены цены на обновленный кроссовер Honda CR-V для России

Согласно обнародованным прайс-листам, в самой доступной комплектации с 2-литровым 150-сильным бензиновым мотором рестайлинговая Honda CR-V обойдется в 2,3 млн. рублей. Самая же дорогая модификация кроссовера, с 2,4-литровой 186-сильной «бензинкой» — без малого в 3 млн. рублей.

Все машины обладают полным приводом и вариатором в трансмиссии. Все комплектации модели, кроме базовой Elegance, теперь включают автоматическую корректировку наклона фар при движении задним ходом, обогрев рулевого колеса и камеру бокового обзора LaneWatch.

В перечень стандартного оборудования топового варианта кроссовера — Prestige — входят беспроводное зарядное устройство и электропривод пятой двери с датчиком движения для доступа к багажному отделению без помощи рук. Кроме того, система контроля усталости водителя теперь устанавливается во всех версиях Honda CR-V без исключения.