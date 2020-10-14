Lexus открывает в России продажи модели ES 250 в новом исполнении

Lexus расширяет предложение для российских покупателей модели ES. Напомним, что летом седан с 200-сильным 2,5-литровым мотором обзавелся комплектацией F Sport, которую раньше предлагали лишь для машин с 3,5-литровым двигателем. Теперь же японцы предлагают оснащение Advance.

Внешне такой автомобиль можно отличить лишь по 18-дюймовым колесам. Что касается салона, то тут обновлений больше. Появились накладки на пороги с логотипом марки, обогрев лобового стекла и руля, беспроводная зарядка для телефона, а на передней панели разместили 12,3-дюймовый экран мультимедиа.

Список электронных помощников водителю дополнен системами контроля слепых зон и автоторможения при движении назад. Цена на Lexus ES 250 Advance стартует с отметки 3 150 000 рублей.