Можно ли купить в России настоящее немецкое масло дешевле, чем в Германии

Переносить производство автокомпонентов и, в том числе смазочных материалов, в Россию — выгодно. Затраты на логистику и таможенную очистку и т. д., снижаются, что позволяет сделать продукцию доступнее для потребителей внутреннего рынка. Однако, локализация производства требует больших финансовых вложений, но, сильные(!) игроки, которые ведут серьезный бизнес, идут на эти траты. Среди них одна из старейших немецких компаний — MEGUIN, которой в этом году исполняется 173 года!
Основанное Густавом Мегуином предприятие прошло долгий путь развития, став на сегодняшний день одним из ведущих производителей и поставщиков смазочных материалов для различных отраслей промышленности, коммерческой и специальной техники. В Россию бренд официально пришел 10 лет назад. В августе 2010 года российским дистрибьютером была завезена первая партия масел, а уже в 2013 году началась работа по локализации производства смазочных материалов на территории РФ.
Учитывая конъюнктуру рынка, основная ставка была сделана на моторные масла, которые предназначены для грузовиков возрастом 7—8 лет, экологического стандарта Евро3 и Евро4. Именно такие преобладают в парке российской коммерческой техники. Речь идет в первую очередь о полнозольных продуктах вязкостью 10W-40 (класс качества CI-4), которые созданы специально для моторов данных машин. Разумеется, фирма планирует локализовать и производство малозольных масел, ориентированных на более молодые по возрасту грузовики экологического стандарта Евро5 и выше, которые оснащаются современными системами нейтрализации выхлопных газов с сажевыми фильтрами, системами EGR и SCR. Такие продукты выйдут на российский рынок в самое ближайшее время. Их рецептуры проходят одобрения в головном офисе фирмы, расположенном в Германии.
К выбору производственной площадки, на которой сегодня изготавливаются масла MEGUIN, немецкие специалисты подходили с присущей им педантичностью. Был проведен глубокий аудит всех претендентов — по техническому оснащению, реализованным технологиям, наличию контрольно-диагностического оборудования, комплектации штата сотрудников высококлассными специалистами, способными решать поставленные задачи. Но, даже выбрав самого лучшего, немцы не ослабили бдительность, и проводят в прямом смысле слова тотальный контроль за соблюдением рецептуры выпускаемых масел, осуществляют входной контроль основы, пакета присадок, выходной мониторинг товарных масел.
Скажем больше, — сформированные для российской производственной площадки допуски более жесткие, чем действуют на головном заводе в Германии! И, как показала практика, ужесточение требований и контроля дает тот самый эффект безусловного качества выпускаемого продукта. Следовательно, «драконовские меры» есть оправданный шаг. Иначе завоевать рынок и подвинуть на нем конкурентов — не получится!
Отметим, что помимо внутреннего контроля за параметрами выпускаемого продукта проводится также и внешний. Так, пробы товарного масла регулярно отправляются на исследование в независимую лабораторию.
В нашем случае речь идет о Международном испытательном центре по Горюче-смазочным материалам МИЦ ГСМ, который имеет соответствующую аккредитацию. Результаты анализа этих, так называемых «арбитражных» проб масла хранятся в течение трех лет и являются подтверждением того, что в продажу было поставлено масло, строго отвечающее заявленным в сопроводительных документах характеристикам.
Мало того, образцы масла по запросу центральной лаборатории фирмы отправляются в Германию, где также проходят исследования на соответствие заявленной рецептуре. Словом — многоступенчатый контроль, исключающий саму вероятность даже незначительного отклонения от рецептуры. Если же производство допустит какой-либо сбой, даже незначительный(!), то вся партия масла, вне зависимости от ее объема бракуется и утилизируется. Попасть в продажу некондиционный продукт не может! И не важно, какие при этом потери будут понесены.
Учитывая высокую емкость российского рынка по специальным смазочным материалам, фирма MEGUIN за последнее время расширила линейку выпускаемых продуктов, включив в нее наиболее востребованные гидравлические жидкости, трансмиссионные масла, а также охлаждающие жидкости. Сегодня транспортные компании и эксплуатирующие организации имеют возможность получить необходимые для проведения регламентного обслуживания смазочные материалы и ОЖ из одних рук. Это важно для оптимизации затрат, а также гарантирует надежную работу машин и механизмов в сложных условиях эксплуатации.
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