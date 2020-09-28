Можно ли купить в России настоящее немецкое масло дешевле, чем в Германии

Учитывая конъюнктуру рынка, основная ставка была сделана на моторные масла, которые предназначены для грузовиков возрастом 7—8 лет, экологического стандарта Евро3 и Евро4. Именно такие преобладают в парке российской коммерческой техники. Речь идет в первую очередь о полнозольных продуктах вязкостью 10W-40 (класс качества CI-4), которые созданы специально для моторов данных машин. Разумеется, фирма планирует локализовать и производство малозольных масел, ориентированных на более молодые по возрасту грузовики экологического стандарта Евро5 и выше, которые оснащаются современными системами нейтрализации выхлопных газов с сажевыми фильтрами, системами EGR и SCR. Такие продукты выйдут на российский рынок в самое ближайшее время. Их рецептуры проходят одобрения в головном офисе фирмы, расположенном в Германии.

К выбору производственной площадки, на которой сегодня изготавливаются масла MEGUIN, немецкие специалисты подходили с присущей им педантичностью. Был проведен глубокий аудит всех претендентов — по техническому оснащению, реализованным технологиям, наличию контрольно-диагностического оборудования, комплектации штата сотрудников высококлассными специалистами, способными решать поставленные задачи. Но, даже выбрав самого лучшего, немцы не ослабили бдительность, и проводят в прямом смысле слова тотальный контроль за соблюдением рецептуры выпускаемых масел, осуществляют входной контроль основы, пакета присадок, выходной мониторинг товарных масел.

Скажем больше, — сформированные для российской производственной площадки допуски более жесткие, чем действуют на головном заводе в Германии! И, как показала практика, ужесточение требований и контроля дает тот самый эффект безусловного качества выпускаемого продукта. Следовательно, «драконовские меры» есть оправданный шаг. Иначе завоевать рынок и подвинуть на нем конкурентов — не получится!