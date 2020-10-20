В России открыт прием заказов на обновленный Infiniti QX80

Основные изменения произошли внутри. На панели приборов появился новый семидюймовый цветной дисплей, вместо монохромного. А в центре передней панели — продвинутая мультимедиа-система с двумя сенсорными экранами, диагональю семь и восемь дюймов. На верхний экран выводится карта навигации, а на нижний возложены функции управления климатом и аудиосистемой. Софт должен работать быстрее, так как разработчики установили более мощный процессор, увеличили количество оперативной памяти, а также переработали графическое оформление.

Кроме этого, теперь премиальный внедорожник можно заказать в двух новых цветах кузова — черном Mineral Black и красном Coulis Red.

С технической точки зрения QX80 остался прежним. Его продают исключительно с 5,6-литровым бензиновым V8 отдачей 405 л. с., семиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Цены начинаются от 5 740 000 рублей.