5 самых опасных неожиданностей, подстерегающих водителей на осенней дороге

Одна из самых банальных причин тяжелых аварий — гололедица. Нас постоянно предупреждают об этом явлении, но большинство водителей не обращают на него внимания. А зря. Осенью гололедица появляется часто, и она оказывается много опаснее обледенелой дороги зимой. Погода переменчива, и после дождя часто наступает околонулевая температура. Этого достаточно, чтобы на асфальте появилась тонкая корка льда. Как правило, она настолько мала, что водитель ее не видит. Ну а когда впереди появляется поворот и надо тормозить, машину вдруг осадить не получается.

В такой ситуации лучше всего ведут себя шипованные шины. Ведь на льду тормозит именно шип. Потому на «гвоздях» машина остановится эффективнее. С нешипованной «резиной» — сложнее. На льду она тормозит хуже, так что совет один: не превышайте скорость. Иначе вылет в кювет или лобовое столкновение обеспечено.

Еще одна серьезная опасность подстерегает на спусках. Если он крутой, да еще и скользкий, то автомобиль начинает быстро ускоряться. Водитель пугается, и жмет тормоз. В результате задняя ось начинает догонять переднюю, а это может плохо кончиться. Дело в том, что любая подвеска боится боковых ударов. Если автомобиль разворачивает и задним колесом он «прикладывается» о бордюр или камень, можно не только снять покрышку с колеса, но и расколоть легкосплавный диск. Да еще погнуть рычаги подвески, которые не рассчитаны на боковые детонации. А самые серьезные неприятности происходят на грунтовых спусках. В колее можно загнуть рычаги подвески, а то и перевернуться. Причем, несколько раз. А это уже чревато серьезными травмами.