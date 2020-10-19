5 самых опасных неожиданностей, подстерегающих водителей на осенней дороге

Фото из открытых источников
Осенняя дорога очень коварна. Даже если водитель вовремя переобул свой автомобиль в зимние шины, он не застрахован от беды. Портал «АвтоВзгляд» расскажет об опасностях, подстерегающих водителя на осенней дороге, и как их избежать.

Одна из самых банальных причин тяжелых аварий — гололедица. Нас постоянно предупреждают об этом явлении, но большинство водителей не обращают на него внимания. А зря. Осенью гололедица появляется часто, и она оказывается много опаснее обледенелой дороги зимой. Погода переменчива, и после дождя часто наступает околонулевая температура. Этого достаточно, чтобы на асфальте появилась тонкая корка льда. Как правило, она настолько мала, что водитель ее не видит. Ну а когда впереди появляется поворот и надо тормозить, машину вдруг осадить не получается.

В такой ситуации лучше всего ведут себя шипованные шины. Ведь на льду тормозит именно шип. Потому на «гвоздях» машина остановится эффективнее. С нешипованной «резиной» — сложнее. На льду она тормозит хуже, так что совет один: не превышайте скорость. Иначе вылет в кювет или лобовое столкновение обеспечено.

Еще одна серьезная опасность подстерегает на спусках. Если он крутой, да еще и скользкий, то автомобиль начинает быстро ускоряться. Водитель пугается, и жмет тормоз. В результате задняя ось начинает догонять переднюю, а это может плохо кончиться. Дело в том, что любая подвеска боится боковых ударов. Если автомобиль разворачивает и задним колесом он «прикладывается» о бордюр или камень, можно не только снять покрышку с колеса, но и расколоть легкосплавный диск. Да еще погнуть рычаги подвески, которые не рассчитаны на боковые детонации. А самые серьезные неприятности происходят на грунтовых спусках. В колее можно загнуть рычаги подвески, а то и перевернуться. Причем, несколько раз. А это уже чревато серьезными травмами.

Фото из открытых источников

Основное правило в таких случаях — не надо спускаться в автомобиле на нейтральной передаче, используя только тормоза. Так он не может тормозить двигателем. А когда машину понесет на скользкой дороге, рабочей тормозной системой ее просто не удержать. В итоге, как мы уже сказали, дело может закончиться переворотом. Спускайтесь только на передаче, и чем круче спуск, тем ниже она должна быть.

Еще одну проблему представляет опавшая листва. Как показывают испытания, коэффициент сцепления асфальта, присыпанного опавшими с деревьем листьями, равен 0,15. Точно такой же показатель у обледенелой дороги. Так что если полотно красиво усыпано разноцветными листочками, считайте, что под колесами — лед.

Наконец, серьезную опасность представляют обычные лужи, которым многие водители не предают значения. Более того, пролетают их ходом и не знают, что так можно залить электроусилитель рулевого управления. Он ведь у современных машин расположен очень низко. В результате электроника отказывает, и «баранка» в момент наливается колоссальным усилием. Управлять машиной становится крайне трудно. Если в это время впереди показался поворот, дело может закончиться выездом на встречную полосу.

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19 октября 2020
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