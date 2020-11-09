Названы самые популярные в России машины с «механикой»

По данным агентства «Автостат», с января по сентябрь включительно в России продали 385 000 новых автомобилей с механической коробкой передач. Это составляет 37,5% от общего объема продаж за период.

Лидером по реализации «трехпедальных» автомобилей стала LADA с результатом 78 000 штук. Среди модельного ряда тольяттинского производителя самой популярной машиной с МКП оказалась Vesta. За отчетный период удалось продать 61 000 новых авто. За «Вестой» идет Largus с результатом 25 500 машин, а замыкает тройку LADA 4x4. Этих внедорожников реализовали около 19 400 штук.

Вслед за «Ладой» идет Renault. За девять месяцев этого года россияне приобрели 60 000 французских «иномарок». А самой востребованной машиной с «механикой» оказался Renault Duster с результатом 18 200 единиц.

Корейцы из Hyundai смогли продать 20 500 «трехпедальных» машин и расположились на третьей строчке. А четвёртую и пятую позиции заняли Volkswagen и KIA. Немцы и корейцы смогли реализовать 17 700 и 16 600 машин соответственно.