Чей клюв толще: сравнительный тест Nissan Murano и Hyundai Santa Fe

Салон Hyundai Santa Fe выглядит новаторским. По сравнению с прошлой моделью, которая уже вошла в историю, переднюю панель кардинально изменили. Теперь она стала интересной хитрой формы, и это привлекает внимание. Сверху установили 8-дюймовый монитор, который дизайнеры назвали «парящим». На него выводится картинка системы кругового обзора и прочий функционал.

Кресла, по сравнению с теми, что в Murano — плотные, а боковая поддержка более выражена. Корейцы явно пошли по пути европейских марок. Тем не менее, в них без проблем могут устроиться люди любой комплекции. Длина подушки достаточна, так что даже самые придирчивые покупатели будут довольны.

Особенности поведения

Под капотом Nissan Murano работает знакомый нам 3,5-литровый атмосферный V6 мощностью 249 л. с. в паре с вариатором. «Выстрелить» со светофора он может, да еще как! Недаром в техпаспорте кроссовера значится разгон до сотни всего за 8 секунд. При этом, даже если нажать газ в пол, машина остается тихой. На шумоизоляции японцы не экономили, и за это им большой плюс.

На дороге «Мурано» напоминает большой корабль. Энергоемкость подвески — отличная. Ходовая без проблем «глотает» все неровности асфальта. Машина плавно проходит стыки эстакад и переезжает через лежачих полицейских. Никакой зубодробительной тряски и нервозности в поведении.