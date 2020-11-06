Чей клюв толще: сравнительный тест Nissan Murano и Hyundai Santa Fe

Nissan Murano третьего поколения появился в 2014 году. Тем не менее, выглядит «японец» современно. V-образный рисунок передней части, «мускулистые» обводы кузова, «полосатые» задние фонари — такой дизайн еще не скоро устареет.
Внешность Hyundai Santa Fe кардинально отличается от спокойных форм «Мурано». Четвертое поколение «Санты» выделяется трехъярусной оптикой. Сверху расположены дневные ходовые огни и габариты. Внизу блок фар ближнего и дальнего света. Чуть ниже — указатели поворота. Ну а в самом низу разместились противотуманки. Выглядит круто, но такое расположение оптики повышает риск словить камень где-нибудь на трассе. Да и зимой, придется чаще выходить из машины и протирать их от налипшей слякоти, ведь здесь нет стеклоочистителей.
Зона комфорта
Сажусь в салон Murano и вижу, что принципы формирования внутреннего пространства разработчики взяли у коллег из премиальной Infiniti. Места над головой и в плечах достаточно, так что претензий никаких. Передняя панель отделана качественным пластиком, а центральный тоннель- «алюминием». Правда, глянец, который широко использовали в оформлении интерьера, быстро пачкается и собирает на себе отпечатки пальцев. Тут уж ничего не попишешь.
А вот широкие кресла, обтянутые кожей, просто классные. Технология ZeroGravity, придуманная NASA, дарит почти идеальную посадку, да и в поворотах держит крепко.
Приборная панель — «стрелочная», а мультимедийная система встроена в верхнюю часть центральной консоли. Такой классический подход понравится людям старшего поколения. А функционал «начинки» не отличается от тех решений, что предлагают конкуренты. Софт «контачит» с телефоном, навигация показывает дорогу и предупреждает о камерах, музыка тоже хорошего качества. Большинству покупателей этого более, чем достаточно.
Салон Hyundai Santa Fe выглядит новаторским. По сравнению с прошлой моделью, которая уже вошла в историю, переднюю панель кардинально изменили. Теперь она стала интересной хитрой формы, и это привлекает внимание. Сверху установили 8-дюймовый монитор, который дизайнеры назвали «парящим». На него выводится картинка системы кругового обзора и прочий функционал.
Кресла, по сравнению с теми, что в Murano — плотные, а боковая поддержка более выражена. Корейцы явно пошли по пути европейских марок. Тем не менее, в них без проблем могут устроиться люди любой комплекции. Длина подушки достаточна, так что даже самые придирчивые покупатели будут довольны.
Особенности поведения
Под капотом Nissan Murano работает знакомый нам 3,5-литровый атмосферный V6 мощностью 249 л. с. в паре с вариатором. «Выстрелить» со светофора он может, да еще как! Недаром в техпаспорте кроссовера значится разгон до сотни всего за 8 секунд. При этом, даже если нажать газ в пол, машина остается тихой. На шумоизоляции японцы не экономили, и за это им большой плюс.
На дороге «Мурано» напоминает большой корабль. Энергоемкость подвески — отличная. Ходовая без проблем «глотает» все неровности асфальта. Машина плавно проходит стыки эстакад и переезжает через лежачих полицейских. Никакой зубодробительной тряски и нервозности в поведении.
Если говорить о рулевом управлении, то в нулевой зоне руль немного пустоват, но к этому быстро привыкаешь. При маневрах в городе информативности хватает с лихвой, а ведь эта машина именно для мегаполиса.
Hyundai Santa Fe, напротив, настроен по-европейски. Он резче вздрагивает на стыках, тщательнее собирает дорожную мелочь. А при активном движении ведет себя почти как легковой автомобиль. В общем, нажать газ хочется. Ведь тут работает самый мощный двигатель в линейке — бензиновый 3,5-литровый мотор с отдачей 249 сил. К нему в пару приставлен 8-ступенчатый «автомат».
Кроссовер крепко стоит на дуге поворота и дает неплохое чувство руля. Он кажется плотным и собранным, но до определенного предела. Все же это тяжелая машина с высоким центром тяжести. И если увлечься, то «Санта» начинает уж слишком часто включать систему стабилизации, а в средних ямах подвеску пробивает. В общем, не путайте крупный SUV со спорткаром.
Муки выбора
Если описать Hyundai Santa Fe одним предложением, то я бы сказал, что это приятный семейный кроссовер с модной внешностью и европейскими настройками подвески. Но последнее может, как привлечь, так и отпугнуть. Ведь у нас есть состоятельные покупатели, которые, прежде всего, ценят плавность хода. И тут на сцену выходит Murano с его энергоемкой «ходовой». Да и резвых разгонов машина не боится, хоть здесь и стоит вариатор. При ускорениях он неплохо имитирует фиксированные передачи, да так, что работа трансмиссии напоминает классический «автомат».
Оба кроссовера недешевы. «Санту» с самым мощным мотором и полным приводом продают только в топовом оснащении High-Tech за 2 969 000 рублей. А «Мурано» со всеми ведущими обойдется минимум в 2 985 000 рублей. Такой «прайс» объясним: хорошие машины не могут стоить дешево.