Самые популярные марки автомобилей на вторичном рынке

За девять месяцев этого года хозяев поменяли 2 883 000 легковых автомобилей. Это означает небольшой подъем вторичного рынка. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, рост составил 0,2%. Лучше, чем ничего!

Первое место на «вторичке» среди автомобильных брендов удерживает Toyota. С января по сентябрь покупатели приобрели 439 000 подержанных «японцев». На втором месте оказались автомобили Nissan с результатом 224 000 авто, а третье место досталось Hyundai (214 000 машин).

Однако если смотреть по моделям, то самым популярным подержанным автомобилем остается Ford Focus. Эту модель за отчетный период приобрели 91 000 человек. На втором месте идет Hyundai Solaris (83 000 машин), а на третьей строчке обосновалась KIA Rio (82 000 машин). А вот следом уже идут две «Тойоты» — Corolla и Camry. Их владельцами стали 74 000 и 59 000 человек соответственно.