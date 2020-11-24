Hyundai рассказала когда представит в России пять новых моделей

Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что под конец этого года к нам привезут полноразмерный кроссовер Palisade, а также Hyundai Elantra седьмого поколения. Обе модели уже прошли cертификацию, а это значит, скоро появятся в автосалонах.

Напомним, что Palisade станут предлагать с 3,5-литровым бензиновым мотором отдачей 249 сил и 2,2-литровым «дизелем» в 200 л. с. Оба двигателя работают вместе с 8-ступенчатым «автоматом». Привод — передний или полный. Что касается седана Elantra, то ему достались атмосферные двигатели от своего предшественника. Это 1,6-литровый агрегат в 128 л. с. и 2-литровый в 150 л. с.

В первом квартале 2021 года в Россию привезут основательно доработанный Santa Fe. Его уже показали в Корее, также известны спецификации для европейского рынка и США. Что касается комплектаций для нашей страны, то пока их держат в секрете.

Во втором квартале дебютирует еще одна знаковая новинка — свежий Hyundai Tucson, который корейцы уже объявили самым безопасным кроссовером в классе. А в третьем квартале ждем новый вэн H1.

Если все запуски пройдут удачно, Hyundai получит шанс еще больше укрепить позиции на российском рынке.