Идолопоклонство: сравнительный тест Skoda Superb, Mazda6 и Toyota Camry

Все знают: Toyota Camry в России давно обрела статус культовой модели. Кто-то придирается к ней с точки зрения дизайна, называет «диваном», но на объем продаж это не влияет. В минувшем году покупателей нашли 34 017 седанов. О таком успехе мечтают многие, но повторить до сих пор не в состоянии.
Mazda6 с результатом в 5271 авто, кажется, играет в своей нише. Острый дизайн, матерая управляемость — вот ее фамильные черты. Слава автомобильным богам — компания не намерена от этого отказываться.
А вот с «Супербом» не все так гладко. Продажи лифтбэка упали на 42,3%, то есть покупателей нашли всего 1258 автомобилей. Скромно, но не будем забывать, что модель поставляют к нам из-за рубежа, а в прошлом году Superb пережил обновление. Изменений не так уж много: модель получила иные бамперы, решетка радиатора стала шире, противотуманки — уже, а на корме появилась массивная хромированная вставка и надпись Skoda вместо эмблемы.
Поставив автомобили в ряд, который раз отмечаем, что Mazda6 перетягивает на себя большую часть симпатий. Ее яркий спортивный силуэт заслоняет собой и солидный облик Camry, и классические обводы кузова Superb. «Шестерка» — явный лидер по дизайну. А что у каждого из них внутри?
Диванное настроение
Toyota Camry встречает водитеоя широким и в меру мягким креслом. Такое понравится полным людям, которым не по вкусу слишком выраженная боковая поддержка. Зону водителя отделяет волна, заходящая на правую сторону центральной консоли. Оригинально! У «японки» неплохое качество сборки и добротные материалы отделки, а интерьер кажется уж слишком спокойным. Он точно для флегматиков.
Внутренний мир «шестерки» — прямая противоположность. Кресло, обтянутое белой кожей, цепко принимает корпус в свои объятия. Набивка у него плотная, а боковые валики поддержки достаточно выражены.
Хотя рестайлинг модели прошел в 2018 году, она готова дать отпор более свежим конкурентам, ведь ее внутренний мир и сейчас актуален. Спорное решение — центральный монитор, высотной доминантой возвышающийся над передней панелью. Иногда он мешает обзору, но зато на нем все четко видно.
Отделка салона очень качественная. При выборе автомобиля такого класса тактильные ощущения важны не меньше, чем визуальные: японцы тут не пасуют. Передняя панель, дверные карты, центральна консоль — все сделано по высшему разряду.
Сажусь в Skoda Superb, и сразу кажется, что нахожусь в Volkswagen Passat. В салоне главенствует классический стиль и темные тона. Но как же быстро это вызывает привыкание! У кресел умеренная боковая поддержка, но их словно делали под пилота. Эргономика прекрасно знакома. Клавиши обогрева кресел и управления климатом можно найти с закрытыми глазами. Немецкий концерн традиционен, но за такой подход его и любят покупатели.
С рестайлингом салон порадует новым декором и расширенным функционалом медиасистемы. В богатых версиях есть графическая приборная панель. Так что тут все на высочайшем уровне. Классика с налетом модерна делает машину одним из лучших представителей сегмента по комфорту. В нашей тройке — точно.
Сила движения
Посвежевший лифтбэк остался таким же бодрым на дороге, ведь под его капотом работает наддувный агрегат объемом 2 литра и мощностью 190 л. с. Коробка передач — семиступенчатый «робот» DSG.
Максимальные 320 Нм момента доступны уже с 1450 об/мин, так что на разгон грех жаловаться. Да и «мокрая» DSG работает споро, плюс есть система Driving Mode Selection, с помощью которой включаю спортивный режим. Так лифтбэк превращается в спортивный снаряд. Со светофоров стартует с пробуксовкой, утробно урча двигателем, работающим на повышенных оборотах.
После такого прохвата тянет за руль «Мазды6». Вот, кто должен быть не хуже. И «японка» не разочаровывает. 2,5-литровый агрегат с отдачей в 192 силы в паре с «автоматом» наделяют седан заводным характером. Машина как по рельсам проходит виражи, отлично держит прямую. В колеях «шестерка» нервничает, но никакого криминала. Это спишем на низкопрофильные шины. А еще она удивительно мягко берет «лежачих полицейских». Инженерам удалось найти практически идеальный баланс между комфортными и спортивными настройками шасси.
Toyota Camry с 2,5-литровым двигателем в 181 л. с. и 6-ступенчатым «автоматом» и не старается угнаться за конкурентами. Она тихая, мягкая, а временами просто убаюкивающая, хоть подвеска тут более «драйверская», чем была у прошлого поколения модели. Но, может быть, в этом классе и не нужно спортивных амбиций?
Выбирайка
Сразу скажем, что по хозяйственной части — объему багажника — лидирует Superb. Конкуренты даже и не пытаются поспорить с ним по этому параметру. Все остальное получается не таким однозначным.
Если не смотреть на цену, то первое место я отдаю «Шкоде». У нее самые удобные кресла, сбалансированные настройки шасси и множество опций. Следом идет настроенческая Mazda6, а за ней — Camry, которую явно «затачивали» под комфорт.
А вот если вооружиться калькулятором, то выходит, что Superb откровенно разорителен. Лифтбэк с мотором в 190 сил оценен в 2 394 000 рублей. Причем сверху предлагают множество опций, от которых так и тянет отказаться, когда узнаешь, сколько они стоят. Например, за кожаный салон и вентиляцию кресел придется доплатить 165 400 рублей. А матричные фары предлагаются за 144 100 рублей. Ценник под три миллиона уже кусается.
Японцы не такие продвинутые в техническом плане, но они и дешевле. Mazda6 с 2,5-литровым двигателем оценена в 1 756 000 рублей, а Toyota Camry с агрегатом такого же объема стоит минимум 1 943 000 рублей. В этом классе люди предпочитают комфортные, а не спортивные автомобили, что выводит Camry в лидеры продаж. Она продолжает оставаться тем идолом, которому рады поклоняться покупатели и который так недолюбливают конкуренты.