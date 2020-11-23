Идолопоклонство: сравнительный тест Skoda Superb, Mazda6 и Toyota Camry

Все знают: Toyota Camry в России давно обрела статус культовой модели. Кто-то придирается к ней с точки зрения дизайна, называет «диваном», но на объем продаж это не влияет. В минувшем году покупателей нашли 34 017 седанов. О таком успехе мечтают многие, но повторить до сих пор не в состоянии.

Mazda6 с результатом в 5271 авто, кажется, играет в своей нише. Острый дизайн, матерая управляемость — вот ее фамильные черты. Слава автомобильным богам — компания не намерена от этого отказываться.

А вот с «Супербом» не все так гладко. Продажи лифтбэка упали на 42,3%, то есть покупателей нашли всего 1258 автомобилей. Скромно, но не будем забывать, что модель поставляют к нам из-за рубежа, а в прошлом году Superb пережил обновление. Изменений не так уж много: модель получила иные бамперы, решетка радиатора стала шире, противотуманки — уже, а на корме появилась массивная хромированная вставка и надпись Skoda вместо эмблемы.

Поставив автомобили в ряд, который раз отмечаем, что Mazda6 перетягивает на себя большую часть симпатий. Ее яркий спортивный силуэт заслоняет собой и солидный облик Camry, и классические обводы кузова Superb. «Шестерка» — явный лидер по дизайну. А что у каждого из них внутри?