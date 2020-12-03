Новый Mercedes-Benz S-класса оценили в рублях

Для начала российским толстосумам предложат модификацию S350d 4Matic с 249-сильным дизельным мотором и версию S450 4MATIC с бензиновой «шестеркой» мощностью 367 л. с. Последняя оснащена еще и 48-вольтовым стартер-генератором EQ Boost, который выдает на короткое время дополнительные 22 лошади. В пару ко всем силовым агрегатам приставлена 9-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Базовая цена седана с дизельным мотором в комплектации Business — 11 120 000 рублей. За более дорогую Premium просят 12 550 000 ₽ Эти же версии, но с бензиновым двигателем оценены в 11 850 000 и 13 370 000 рублей соответственно.

В перечне оснащения седана значатся пневмоподвеска, электропривод крышки багажника, четырехзонный климат-контроль, отделка натуральным деревом, и 19-дюймовые колеса. А к лету к нам должна приехать модификация S 580 4MATIC под капотом которой будет 503-сильный V8, стартер-генератор EQ Boost. Ожидается и самый роскошный Mercedes-Maybach S-класса.