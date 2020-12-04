Названы самые популярные подержанные автомобили в России

Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом. В результате выяснилось, что самой популярной моделью по-прежнему остается Ford Focus. Правда, объем продаж «американца» уменьшился на 4,6%.

Второе место занимает «нашемарка» LADA 2114. За этот же период автомобиль купили 101 013 человек, то есть объем продаж модели упал на 11,4%. На третьем месте обосновался Hyundai Solaris: за 10 месяцев 2020 года обладателями таких «бэушных» машин стали 94 066 россиян, что на 7,4% больше, чем в прошлом году.

Снижение объемов продаж лидеров рынка говорит о том, что россияне откладывают сделки купли-продажи, так как денег в их карманах становится все меньше, а сроки владения машинами увеличиваются. Если говорить о «Солярисе», то эта модель появилась позже «Фокуса» и «Лады», потому техническое состояние подержанных авто лучше, да и по комфорту модель не уступает тому же «Фокусу». Это и привлекает покупателей.

Другими популярными автомобилями с пробегом за минувшие 10 месяцев 2020 года стали: KIA Rio (92 537 штук; +14%), LADA 2107 (84 547 штук; –15%), LADA Priora (81 352 штук; –7%), LADA Granta (75 721 штук; +10%).