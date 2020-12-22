Jeep Cherokee уходит из России

Сертификат на модель действует до конца лета 2021 года, однако товарных автомобилей у дилеров уже не осталось, да и представительство не планирует заказывать эту модель из США. Кстати, за океаном кроссовер стоит от 25 000 долларов (от 1 900 000 рублей), а в России диапазон цен был таковым: от 2 300 000 до 3 400 000 рублей.

Напомним, что модель пятого поколения появилась в 2013 году, а рестайлинговую версию представили на автосалоне в Детройте в начале 2018 года, и уже летом начали продавать в России.

Обновление сделало автомобиль похожим на Grand Cherokee и Compass, а заодно и повлекло повышение цен. Cherokee подорожал на 200 000—500 000 рублей — в зависимости от комплектации, а заодно и лишился 2-литрового наддувного «дизеля». Судя по всему, это не нашло понимания у покупателей, и от модели решили отказаться.

Таким образом, в модельном ряду «Джипа» в России остались Compass, Grand Cherokee, Wrangler и Renegade. Кстати, последний тоже не шибко пользуется популярностью, рискуя покинуть рынок.