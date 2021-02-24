Объявлены цены на Citroёn Berlingo российской сборки

Перед началом производства Citroen Berlingo на заводе «ПСМА РУС» в Калуге, фургон доработали для отечественного рынка. Модель получила дорожный просвет в 175 мм, шины с высоким профилем 195/70 R15, увеличенную ёмкость бачка омывателя (5 л.), а также защиту моторного отсека.

Berlingo предлагают в двух вариантах колесной базы — стандартной (4380 мм) и удлинённой (4628 мм). А максимальный объём грузового отсека достигает 4,1 кубических метров.

Что касается линейки двигателей, то она представлена бензиновым 115-сильным мотором и наддувным агрегатом на тяжелом топливе, мощностью 90 л. с. Оба мотора работают в паре механической 5-ступенчатой коробкой передач.

Базовая цена на новый «Берлинго» стартует с отметки 1 229 000 рублей, а за версию с дизельным мотором и удлиненным кузовом просят 1 379 000 рублей.