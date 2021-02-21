Как быстро узнать, что автомобиль пережил капремонт двигателя

Как всегда, начнем с простых вещей. Первым делом нужно открыть капот и осмотреть моторный отсек. Если двигатель очень чистый, то это должно насторожить, ведь за годы эксплуатации подкапотоное пространство покрывается толстым слоем грязи.
При этом большинство производителей не рекомендует мыть силовой агрегат, так как водой можно залить электрику и электронику. А вот если двигатель снимали с автомобиля для ремонта, то его очищали от грязи и отложений, чтобы они не попали внутрь при разборке.
Кроме того, о том, что мотор демонтировали, может рассказать и стертая грязь с опор движка. Ну а если все подкапотное пространство подержанного автомобиля сверкает чистотой, это, скорее всего, попытка продавца скрыть многие дефекты. Скажем, потеки масла через сальники.
Обратите внимание и на то, как проложен герметик головки блока цилиндров. Заводское качество видно сразу. Шов выглядит очень аккуратно, потому как герметик на конвейере наносит автомат. А в процессе «капиталки» все это делает мастер, а значит и шов будет неопрятным. А если еще цвет герметика отличается, это явно говорит о том, что мотор ремонтировали. Осмотрите и болты крепления головки блока. Если они новые или видно, что их откручивали, это явный признак того, что в двигатель «лазили».
Наконец, можно выкрутить свечи зажигания и с помощью специальной камеры осмотреть состояние стенок цилиндров. Если, скажем, у десятилетнего автомобиля они идеально чистые и нет ни одного задира, то это также может свидетельствовать, что двигатель «гильзовали». А если узнаете, что пробег у автомобиля скручен — бегите от такой покупки подальше. Все это явные признаки «убитого» мотора, который попытались восстановить.