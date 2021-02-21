Как быстро узнать, что автомобиль пережил капремонт двигателя

Как всегда, начнем с простых вещей. Первым делом нужно открыть капот и осмотреть моторный отсек. Если двигатель очень чистый, то это должно насторожить, ведь за годы эксплуатации подкапотоное пространство покрывается толстым слоем грязи.

При этом большинство производителей не рекомендует мыть силовой агрегат, так как водой можно залить электрику и электронику. А вот если двигатель снимали с автомобиля для ремонта, то его очищали от грязи и отложений, чтобы они не попали внутрь при разборке.

Кроме того, о том, что мотор демонтировали, может рассказать и стертая грязь с опор движка. Ну а если все подкапотное пространство подержанного автомобиля сверкает чистотой, это, скорее всего, попытка продавца скрыть многие дефекты. Скажем, потеки масла через сальники.