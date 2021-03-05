АВТОВАЗ открыл продажи нового LADA Largus

Фото производителя.
Обновленная LADA Largus, наконец, добралась до дилеров. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», за фургон продавцы просят 685 900 рублей, а за пятиместную пассажирскую версию придется отдать минимум 690 900. Дороже всего обойдутся трехрядный и «внедорожный» варианты — 817 900 и 865 900 ₽, соответственно.

Мы уже не раз рассказывали, что обновление принесло «Ларгусу» другой передний бампер, а также переделанные капот и передние крылья, к которым прибавились иные фары и решетка радиатора. В салоне появилась свежая панель приборов, не считая руля, медиасистемы и сидений. В итоге внутри вазовский бестселлер стал похож на только что ушедший Renault Duster.

Но куда любопытнее, что модернизация затронула не только внешность и салон, но и 8-клапанный силовой агрегат. Если раньше базовый мотор выдавал 87 сил, то теперь мощность нарастили до 90 л. с. При этом создатели гордятся не столько напором тяги, сколько тем фактом, что 80% крутящего момента доступны уже при 1000 об/мин.

Уже через неделю состоится первый тест-драйв модернизированного «ларчика», на котором, разумеется, будут присутствовать журналисты портала «АвтоВзгляд».

А пока мы протестировали самую «крутую» версию LADA Vesta, проверив на прочность в метровых сугробах и бескомпромиссном «минусе» седан, оснащенный вариаторной трансмиссией.

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5 марта 2021
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