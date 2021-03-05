Стартовали продажи обновленного Kia Picanto

В экстерьера Picanto изменился дизайн головной оптики, противотуманных фар, бамперов и решетки радиатора. В салоне машинки появился 8-дюймовый экран «мультимедийки», которая может демонстрировать изображение с камеры заднего вида и «дружит» с Android Auto и Apple Carplay.

В ходе обновления, Kia Picanto оснастили системами контроля слепых зон и предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом.

Хэтчбек оснащается двумя вариантами атмосферных бензиновых двигателей: 1,0 л MPI (67 л. с., 95,2 Нм) и 1,2 л MPI (84 л. с., 121,6 Нм). Двигатель меньшего объемом работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, а 1,2-литровый двигатель агрегатируется с четырехступенчатой АКП.

Обновленный Kia Picanto предлагается покупателям по цене от 819 900 до 1,115 млн рублей в пяти типах оснащения, включая новую комплектацию Style и со спортивным дизайн-пакетом версии GT Line.