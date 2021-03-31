Skoda Octavia получила в России новые версии и моторы

Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что линейка двигателей для новой Skoda Octavia вскоре расширится. Так оно и случилось. Уже во втором квартале 2021 года к известному мотору 1,4 TSI мощностью 150 сил, с которым машина дебютировала на нашем рынке, добавляются 110-сильный «атмосферник» объемом 1,6 л и флагманский наддувный мотор в 190 сил. Его рабочий объем — 2 литра.

Интересно, что «атмосферник» предлагают только с 6-ступенчатым «автоматом», в то время как «средний» мотор 1,4 литра может быть спарен и с 6-ступенчатой «механикой». А для 2-литрового «сердца» положен лишь «мокрый» 7-ступенчатый «робот» DSG.

Цены на «Октавию» с агрегатом 1,6 MPI начинаются от 1 473 000 рублей. Версия Ambition Plus обойдется в 1 563 000 рублей, а Style Plus попросит не менее 1 764 000 рублей. Базовый ценник на машину с самым мощным мотором стартует с отметки в 1 929 000 рублей.