Почему весной автомобиль ржавеет быстрее, чем зимой

Наши дороги обильно обрабатывают противогололедными реагентами, и эти составы сильно отличаются. Есть порошкообразные смеси, а есть жидкости. Первые препятствуют скольжению благодаря своим абразивным свойствам, а вторые — вступают в химическую реакцию со льдом и плавят его.

При сильном морозе применяют порошкообразные смеси, а в весеннюю оттепель дороги обрабатывают именно жидкими составами. Вот этой жижей, с примесью воды и грязи, обильно смачивается днище и кузовные панели автомобиля. В итоге моментально образуется агрессивная соляная смесь, которая и становится катализатором коррозии.

Не будем забывать о том, что лакокрасочное покрытие на кузове современного автомобиля очень тонкое. Слой может составлять всего 90—100 микрон, и он легко повреждается в процессе эксплуатации. А если в «ранку» попадет жидкий реагент, коррозии вряд ли удастся избежать.

Ржавчина может появиться и из-за ошибок сборки. На многих машинах декоративные молдинги и накладки крепятся с помощью клипс, а значит, имеют определенную подвижность. Они протирают краску, ну а реагент делает свое дело.