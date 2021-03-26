Почему весной автомобиль ржавеет быстрее, чем зимой

Наши дороги обильно обрабатывают противогололедными реагентами, и эти составы сильно отличаются. Есть порошкообразные смеси, а есть жидкости. Первые препятствуют скольжению благодаря своим абразивным свойствам, а вторые — вступают в химическую реакцию со льдом и плавят его.
При сильном морозе применяют порошкообразные смеси, а в весеннюю оттепель дороги обрабатывают именно жидкими составами. Вот этой жижей, с примесью воды и грязи, обильно смачивается днище и кузовные панели автомобиля. В итоге моментально образуется агрессивная соляная смесь, которая и становится катализатором коррозии.
Не будем забывать о том, что лакокрасочное покрытие на кузове современного автомобиля очень тонкое. Слой может составлять всего 90—100 микрон, и он легко повреждается в процессе эксплуатации. А если в «ранку» попадет жидкий реагент, коррозии вряд ли удастся избежать.
Ржавчина может появиться и из-за ошибок сборки. На многих машинах декоративные молдинги и накладки крепятся с помощью клипс, а значит, имеют определенную подвижность. Они протирают краску, ну а реагент делает свое дело.
Весной стоит обратить пристальное внимание и на днище автомобиля. Точнее, на места крепления брызговиков и подкрылков. Если они крепятся на болтах или саморезах, то в высверленных отверстиях быстро появляется «рыжая чума». Особенно если при монтаже, эти отверстия не обработали антикоррозийным составом.
Если говорить о порошкообразном реагенте, то за зиму он часто скапливается в скрытых полостях кузова или раме. Весной, когда влажность увеличивается, эта мина замедленного действия не заставит себя ждать.
Вспомним и про экономию автопроизводителей. Раньше на все днище машины наносили вспененный полиуретан. Это покрытие отлично защищало от коррозии, но сегодня им обрабатывают только сварные швы и некоторые уязвимые места. Вот поэтому даже у свежей машины очень быстро появляется ржавчина. Причина та же: обилие влаги и реагенты. А если автомобиль хранится в сыром гараже, коррозия будет прогрессировать еще быстрее.