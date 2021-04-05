Объявлены цены на обновленную Toyota Camry в России

Наиболее существенные отличия от предшествующей версии нынешней Camry касаются ее силовых агрегатов. В частности, в трансмиссии модели появился вариатор, а на смену 6-ступенчатому «автомату» пришел 8-ступенчатый.

Что касается моторной гаммы, то атмосферный 2-литровый 150-сильный двигатель 6AR-FSE ушел в прошлое. Вместо него под капотом обосновался мотор M20A-FKS аналогичного объема и мощности, однако с увеличенным до 206 Нм крутящим моментом. Привычный 2,5-литровый «движок» 2AR-FE сменился более свежим A25A-FKS. Последний, выдавая «по паспорту» 200 л. с., мощнее «старичка» на 19 л. с.

Внешне обновленная Camry отличается от предыдущей минимально: новым передним бампером с декоративными накладками вокруг решетки радиатора, парой новых цветов кузова (синий и красный «металлик»), а также 17-дюймовыми дисками уже в базовой комплектации. Внутри рестайлинговую Camry выдает иное расположение центрального дисплея и воздуховодов.

Цены освеженной Toyota Camry стартуют от 1,846 млн рублей.