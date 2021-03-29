Рухнувший сервант: первый и последний тест-драйв обновленного кроссовера Honda CR-V

Как я ни приглядывался к фейслифтовым изменениям на «морде» Honda CR-V, так и не нашел, за что его можно было бы всерьез заругать. Ну да, фары головного света приобрели иной разрез, нежели у предшественника. Да по низу бампера появилась хромированная отделка. В принципе, машина как машина.
Ничем принципиально не хуже японо-корейских одноклассников. Везде все те же острые углы, «закос» под образы молний — что спереди, что в дизайне задних фонарей. Сзади, кстати, CR-V, на мой взгляд, стал поинтереснее, чем конкуренты. Получается, что уж не из-за внешности точно отвернулись россияне от некогда популярнейшей модели. Стыдно сказать, но за 2020-й год Honda продала у нас всего 125 машин обоих имеющихся в ассортименте моделей — CR-V и Pilot…
Оказавшись на месте водителя CR-V, испытал теплое ламповое чувство. Как же мне в свое время нравился фирменный хондовский рычаг селектора режимов трансмиссии — по-микроавтобусному вынесенный в основание центральной консоли! Сейчас это дизайнерское решение смотрится, как самый настоящий винтаж.
Лично меня оно устраивает. Но, подозреваю, большинству потенциальных покупателей, успевших привыкнуть к эргономическим изыскам не только немецких, но уже и корейских автопроизводителей, он покажется не особо удобным. Зато площадка беспроводной зарядки для смартфонов и пара слотов USB с разным напряжением, расположившимся под этим раритетом, вполне отвечают духу современности. Как и тачскрин мультимедийной системы в «голове» центральной консоли. Экран ее, по нынешним меркам, большим явно не назовешь — 6,8 дюйма по диагонали.
Но все основные функции, включая Android Auto и Apple CarPlay, присутствуют. Даже навигация от «Яндекса» установлена. И как практически во всех известных мне моделях, где она есть, данная программа и тут вечно тормозит да «зависает»… Зато «приборку» CR-V сделали цифровой. Тоже вполне современно смотрится, хотя и без «вау-эффекта».
Из «изюма» стоит упомянуть камеру заднего вида в правом зеркале. Она автоматически транслирует видеосигнал на экран «мультимедийки», когда включаешь правый поворотник или при нажатии кнопки на торце правого подрулевого переключателя. Таким образом, водитель контролирует пресловутую «слепую зону» при перестроении в правую полосу.
Удобно. Но не до конца. Правильнее было бы проецировать это видео прямо перед глазами водителя — на приборную панель. А сейчас он все равно вынужден косить глазом вправо — что в правое боковое зеркало, что в экран на центральной консоли. Лично я за неделю знакомства с Honda CR-V так и не привык пользоваться этой опцией — глядел «по-старинке» в боковое зеркало. Зато детям, сидящим на диване, «видео заднего вида» очень нравилось.
В общем, по всему чувствуется, что современных электронных прибамбасов в морально немолодой кроссовер напихали с единственной целью — чтоб было «не хуже, чем у соседей». Лишь бы «догнать». О «перегнать» и речи не идет. Тем не менее, общее впечатление — приятное и где-то даже свежее. Ведь стилистические потуги все тех же Hyundai/Kia вместе с незабвенной Toyota уже поднадоели своими достаточно однотипными попытками пробить дорогу в будущее автодизайна.
Кстати, раз уж я упомянул о задних сиденья, не могу не отметить, что места для ног пассажиров там, как и раньше в CR-V, масса. А двери способны распахиваться почти под прямым углом к кузову. Не машина, а мечта бабульки, перевозимой родственниками на дачу.
Ну и едет «сервант», как некогда именовали CR-V, очень прилично для кроссовера. Подвеска собранная, крены даже в быстрых поворотах минимальны, рулевое управление, хоть и не отличается «немецкой» четкостью, но вполне адекватно и однозначно дает понять, что происходит с машинной при рулении.
Мне на тест попал экземпляр с самым мощным из двух возможных бензиновых моторов — 2,4-литровым 186-сильным. Существует еще один вариант агрегата — 2 литра, мощность 150 л. с. Так вот: 186 «лошадок» для этого кроссовера с его вариатором в трансмиссии и полным приводом, пожалуй, оптимальное сочетание. С меньшим «табуном» под капотом будет, скорее всего, недоставать «силенок» при каждом разгоне.
А паспортные 10 секунд «до сотни» у 186-сильной версии удовлетворят среднестатистического автомобилиста. По итогу получается, что Honda CR-V — вполне приличнный SUV. Что называется, можно брать. Но как только ты открываешь прайс-лист, выясняется пренеприятнейшее. Самая бюджетная версия с младшим мотором стоит не менее 2,4 млн. рублей, наиболее дешевая комплектация с более мощным движком — свыше 2,8 млн. Ну а «нафаршированный» по-максимуму CR-V гордо несет ценник аж в 3,13 млн рублей!
Это намного дороже, чем даже «топовая» комплектация кроссовера-фетиша всех времен и народов — Toyota RAV4. Вот и получается, что сейчас купить новенький Honda CR-V может только либо отъявленный фанат марки Honda, либо гражданин, вообще не считающий денег. Но последние, как правило, предпочитают премиальные автобренды, а поклонников «Хонды» в России слишком мало, чтобы имело смысл продолжать торговлю этими, пусть даже однозначно хорошими машинами дальше. Печально, но факт — придется таки сказать Honda CR-V: «Давай, до свиданья!»