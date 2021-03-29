Рухнувший сервант: первый и последний тест-драйв обновленного кроссовера Honda CR-V

Как я ни приглядывался к фейслифтовым изменениям на «морде» Honda CR-V, так и не нашел, за что его можно было бы всерьез заругать. Ну да, фары головного света приобрели иной разрез, нежели у предшественника. Да по низу бампера появилась хромированная отделка. В принципе, машина как машина.

Ничем принципиально не хуже японо-корейских одноклассников. Везде все те же острые углы, «закос» под образы молний — что спереди, что в дизайне задних фонарей. Сзади, кстати, CR-V, на мой взгляд, стал поинтереснее, чем конкуренты. Получается, что уж не из-за внешности точно отвернулись россияне от некогда популярнейшей модели. Стыдно сказать, но за 2020-й год Honda продала у нас всего 125 машин обоих имеющихся в ассортименте моделей — CR-V и Pilot…